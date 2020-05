Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Σε ποιες περιοχές αναμένονται μπόρες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή. Από το μεσημέρι, στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα νοτιοανατολικά, 5 με 7 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φυσούν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Καβάλας, ενημερώνει για τον Πυρινοτρήτη στην Ελιά. Στις πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο στάδιο της διαφοροποίησης της στεφάνης (κρόκιασμα) έως την έναρξη της άνθησης. Στις υπόλοιπες περιοχές το βλαστικό στάδιο διαφοροποιείται ανάλογα με την ποικιλία και τις τοπικές συν θήκες, κυρίως στο φούσκωμα των ανθοφόρων οργάνων. Η πτήση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι ιδιαίτερα υψηλός και η πτήση συνεχίζεται. Παρατηρούνται ωοτοκίες στις ανθοταξίες και αναμένεται η έξοδος των σκουληκιών τις επόμενες ημέρες.

Ψεκασμοί

Σε περιοχές που υπάρχει κανονική ανθοφορία η επέμβαση για την καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου πρέπει να παραληφθεί ώστε ταυτόχρονα να διατηρηθούν και οι πληθυσμοί των φυσικών εχθρών που είναι δραστήριοι τ ην εποχή της ανθοφορίας. Μόνο σε πρώιμες περιοχές με μέτρια ή μειωμένη ανθοφορία, ή σε ελαιώνες όπου εμφανίστηκαν και άλλοι εντομολογικοί εχθροί (όπως π.χ. βαμβακάδα) μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση σε άμεσο χρόνο με την λήψη τ ου παρόντος. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα του Βάκιλλου Θουριγγίας, τα οποία είναι δραστικά εναντίον των προνυμφών της ανθόβιας γενιάς και δεν βλάπτουν τους φυσικούς εχθρούς των βλαβερών εντόμων που είναι δραστήριοι την εποχή της ανθοφορίας.

Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας, πρέπει απαραίτητα να γίνει καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη με σκευάσματα του Βάκιλλου Θουριγγίας, έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου της καρπόβιας γενιάς που είναι πιο επικίνδυνη για τον καρπό της ελιάς. Οι προνύμφες της καρπόβιας γενιάς εισέρχονται γρήγορα στο εσωτερικό του καρπού και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με την χρήση του βάκιλλου. Σε κάθε περίπτωση οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα) ή και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας. Πάντοτε θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

