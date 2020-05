Κόσμος

Κορονοϊός - Νέα Υόρκη: Λιγότεροι από 100 οι θάνατοι σε ένα 24ωρο

Ο χαμηλότερος απολογισμός μετά τις 24 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Κουόμο.

Ο αριθμός των νεκρών από το νέο κορονοϊό στη Πολιτεία της Νέας Υόρκης μειώθηκε σε 84 τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε, το Σαββατο,ο κυβερνήτης 'Αντριου Κουόμο εκφράζοντας ικανοποίηση για τον χαμηλότερο απολογισμό μετά τις 24 Μαρτίου.

"Αυτή είναι καλή είδηση", δήλωσε ο κυβερνήτης και πρόσθεσε: "Νοσηλείες, διασωληνώσεις, νέες λοιμώξεις: η ύφεση συνεχίζεται, δήλωσε. Το προηγούμενο 24ωρο οι θάνατοι ήταν 109, συνεπώς συνεχίζεται η πτωτική τάση στην Πολιτεία. Πάντα έλεγα μέσα μου ότι ο αριθμός έπρεπε να πέσει κάτω από 100. Αυτό δείχνει ότι σημειώνουμε πρόοδο".

Στην κορύφωση της πανδημίας στην Πολιτεία, την πλέον πληγείσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο εξάμηνο του Απριλίου, οι αρχές είχαν καταγράψει περισσότερους από χίλιους θανάτους την ημέρα.

Ένα τμήμα της Πολιτείας όπου η δράση του ιού είναι περιορισμένη άρχισε μια χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο, οι περιορισμοί δεν έχουν ακόμη αρθεί στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Οι παραλίες της μητρόπολης θα παραμείνουν κλειστές για αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο κατά παράδοση σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής περιόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Δευτέρα είναι αργία (Ημέρα Μνήμης).

Αλλού στην Πολιτεία και σε άλλες παράκτιες περιοχές, οι παραλίες θα είναι ανοιχτές, συχνά με οδηγίες για κοινωνική αποστασιοποίηση.

Μετά μια προσφυγή στο δικαστήριο, ο 'Άντριου Κουόμο επέτρεψε επίσης χθες το βράδυ τις συγκεντρώσεις έως 10 ατόμων.

Ο κυβερνήτης συνέστησε στους πολίτες να επιδεικνύουν ορθή κρίση και να τηρούν την κοινωνική αποστασιοποίηση όταν συγκεντρώνονται σε ομάδες έως και 10 ατόμων, μετά την εκτελεστική εντολή που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής. "Μπορείτε να έχετε μια ασφαλή συγκέντρωση 10 ατόμων ή μια εντελώς επισφαλή συγκέντρωση 10 ατόμων", δήλωσε ο Κουόμο. "Αν δεν χρειάζεται να είστε μαζί με μια 10μελή ομάδα, τότε να μην είστε μαζί με αυτήν".