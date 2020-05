Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: ύφεση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία εξακολουθεί να σκορπά τον θάνατο στη Γερμανία, αλλά τα νούμερα επιτρέπουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 431 φτάνοντας τις 178.281, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI) για τις λοιμώδεις νόσους.

Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 31 και έφτασε τις 8.247.