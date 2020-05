Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: βασικός στόχος η διατήρηση των θέσεων εργασίας (βίντεο)

Τι λέει για την ρύθμιση που αφορά τα καταστήματα εστίασης, την επαναλειτουργία των παιδικών σταθμών και τις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ.

«Είναι μια πολύ χρήσιμη ρύθμιση η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την Δευτέρα, οπότε ανοίγει η εστίαση. Βασικός στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», αναφερόμενος στην ρύθμιση για δωρεάν διάθεση επιπλέον δημόσιου χώρου για τραπεζοκαθίσματα στις επιχειρήσεις ή εναλλακτικά την μείωση των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις εστίασης έως και 50%», σημειώνοντας ότι έτσι δίνεται η ευχέρεια αναπλήρωσης τζίρου που θα μειωθεί λόγω των μέτρων περιορισμού.

Όπως είπε ο Υπ. Εσωτερικών, «η Κυβέρνηση πήρε κι άλλα μέτρα για την στήριξη των εργαζόμενων. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Τα καταφέραμε με αλληλεγγύη στον υγειονομικό τομέα, μπορούμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε και τώρα».

«Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να κάνει καλύτερη την ζωή των πολιτών και πιο αποτελεσματικό το Κράτος. Το πλέγμα των αλλαγών το επεξεργάζεται επιτροπή υπό τον κ. Ξενοφών Κοντιάδη. χωρίς ακόμη να υπάρχει τελικό πόρισμα», τόνισε ο Υπ. Εσωτερικών, διαψεύδοντας δημοσιεύματα για μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν μεταξύ άλλων τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Οι υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, μέσα σε αυτήν την κρίση, λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού τα καταφέραμε στην κρίση, δεν βλέπω γιατί να μην τα καταφέρουμε αργότερα. Έχει γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων, με προώθηση της ανακύκλωσης», σχολίασε ο Υπ. Εσωτερικών, απαντώντας σε ερώτημα για τις υπηρεσίες καθαριότητας.

«Η απόφαση για τα δημοτικά σχολεία συμπαρασύρει και τους παιδικούς σταθμούς. Βλέπω ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν θετική γνώμη για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, εάν αυτό γίνει, θα σημάνει και την επαναλειτουργία των παιδικών σταθμών», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.