Κοινωνία

Δημοτικά σχολεία: οι τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς.

Τέλος αναμένεται να δοθεί στην αγωνία γονέων και μικρών μαθητών ως προς το εάν και το πότε θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία, καθώς αύριο, Δευτέρα, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για το τι μέλει γενέσθαι.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, το άνοιγμα των δημοτικών είχε προσδιοριστεί στην 1η Ιουνίου με την προϋπόθεση ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες το επέτρεπαν.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη που είχε την περασμένη Παρασκευή με εκπαιδευτικούς ξεκαθάρισε πως όποιες αποφάσεις ληφθούν θα είναι υπό την καθοδήγηση και τις συστάσεις των ειδικών.

Πάντως, στην περίπτωση που τα δημοτικά σχολεία ανοίξουν τις πόρτες τους, δεν θα είναι τα μόνα, καθώς σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, θα ανοίξουν και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, καθώς επίσης και ιδιωτικές και δημόσιες κατασκηνώσεις.

Από το υπουργείο Παιδείας, αν και δεν έχουν γίνει γνωστά τα επίσημα αριθμητικά στοιχεία για την επιστροφή των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε γυμνάσια και λύκεια, υπάρχει ικανοποίηση για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής. Υπενθυμίζεται, ότι τα λύκεια άνοιξαν τις πόρτες τους για τους μαθητές της Γ' λυκείου πριν από δύο εβδομάδες -την 11η Μαΐου- και την περασμένη Δευτέρα -την 18η Μαΐου- άνοιξαν και τα γυμνάσια και επέστρεψαν στις αίθουσες και οι μαθητές της Α' και Β' λυκείου.

Ετοιμασίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Παράλληλα, η προετοιμασία για τη διεξαγωγή των φετινών Πανελλαδικών έχει ξεκινήσει. Ήδη, με σχετική ΚΥΑ, καθορίστηκε ότι κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 θα είναι προαιρετική η χρήση μάσκας για τους υποψηφίους και υποχρεωτική για τους επιτηρητές, απαραίτητη η απόσταση 1,5 μέτρου και πρόβλεψη για φυσικό αερισμό στις αίθουσες και χωρίς ανεμιστήρες.

Επιπλέον, ορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα και τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

Αντιδράσεις εκπαιδευτικών

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει συνοδευτεί και με αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, που αντιδρούν στην εφαρμογή του μέτρου της ζωντανής μετάδοσης μαθημάτων, σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ο οποίος δεν δύναται να παρακολουθη?σει με φυσικη? παρουσι?α την εκπαιδευτικη? διαδικασι?α, επειδή ανη?κει στις ομα?δες αυξημε?νου κινδυ?νου για σοβαρη? λοι?μωξη απο? COVID-19.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ) έχουν καλέσει σε κινητοποίηση τους εκπαιδευτικούς την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 19:00 στα Προπύλαια, ζητώντας -μεταξύ άλλων- να αποσυρθεί το «αντιεκπαιδευτικό» -όπως το χαρακτηρίζουν- πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, να καταργηθεί η τροπολογία και να μην εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση για την ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων.

Από αύριο ανοίγουν και τα πανεπιστήμια

Τις πύλες τους θα ανοίξουν τα ΑΕΙ ξανά αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου, προκειμένου να πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το εξάμηνο.