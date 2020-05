Πολιτική

Τσαβούσογλου: νέο προσφυγικό κύμα προς την Ελλάδα μετά την πανδημία

Έμμεσες απειλές προς την ΕΕ από τον Τούρκο ΥΠΕΞ. Τι λέει για την συνεργασία και την τήρηση υποσχέσεων.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό δίκτυο της DIM TV της Τουρκίας αναφέρθηκε στο προσφυγικό ζήτημα και υποστήριξε πως μετά το τέλος της πανδημίας πάλι θα υπάρχει μεταναστευτικό κύμα προς την Ελλάδα!

«Στο προσφυγικό υπήρχαν πρόσφυγες που πήγαν στα σύνορα με την Ελλάδα. Λόγω της πανδημίας αυτό σταμάτησε. Δεν το λέω ως απειλή, όμως μετά την πανδημία οπωσδήποτε πάλι οι πρόσφυγες θα θελήσουν να φύγουν και να πάνε εκεί» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τσαβούσογλου αφού ανέφερε πως το προσφυγικό είναι ένα κοινό ζήτημα με την Ε.Ε ανέφερε πως θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η συμφωνία της τελωνειακής ένωσης και να απελευθερωθεί η βίζα προς τους Τούρκους πολίτες, ενώ ζήτησε περισσότερη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

«Εμείς στείλαμε το εξής μήνυμα πως με αφορμή την πανδημία αν πείτε πως δεν χρειαζόμαστε την Τουρκία τότε να ξέρετε πως η πανδημία θα τελειώσει όμως το προσφυγικό ζήτημα θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Τότε σας παρακαλώ τότε να μην χτυπήσετε την πόρτα μας. Στόχος μας είναι η καλή συνεργασία και βεβαία μια συνεργασία που όλοι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους».