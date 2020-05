Οικονομία

Κρανίδι: “μια δεύτερη καραντίνα θα φέρει λουκέτα”, λένε οι επαγγελματίες (βίντεο)

Οι καταγγελίες για ελλιπή εποπτεία στους πρόσφυγες για τον κορονοϊό και η αγωνία για την επιβίωση επιχειρήσεων και την ανεργία.