Πέθανε η Χάνα Κιμούρα

Θρήνος για τη νεαρή αθλήτρια που έγινε πασίγνωστη και με τη συμμετοχή της σε διάσημο ριάλιτι.

Ο κόσμος της πάλης πενθεί την απώλεια της 23χρονης Χάνα Κιμούρα. Αν και τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν επιβεβαιωθεί, εν τούτοις φαίνεται να επικρατεί η υπόθεση της αυτοκτονίας.

Ο εργοδότης της, η Stardom Wrestling, ανακοίνωσε τα τρομερά νέα κι επαίνεσε τη μνήμη της. Η Κιμούρα ήταν επαγγελματίας παλαιστής από το 2016 κι εκτιμήθηκε απ΄ όλους στην εταιρεία για την καλοσύνη, το χιούμορ και το χάρισμά της.

«Λυπούμαστε που ανακοινώνουμε ότι η Χάνα Κιμούρα πέθανε. Παρακαλώ να είστε σεβάσμιοι και να διατηρείτε τις σκέψεις και τις προσευχές σας για την οικογένεια και τους φίλους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανακοίνωσε η Stardom Wrestling.

Η Κιμούρα είχε γίνει διασημότητα στην Ιαπωνία μετά την εμφάνισή της στο ριάλιτι σόου «Terrace House», που μεταδόθηκε στο Netflix το 2019. Μια έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, που είναι η αιτία της διαδικτυακής παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο.

Θύμα προσβολών στα κοινωνικά δίκτυα, η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε βυθιστεί σε κατάθλιψη γι΄ αρκετούς μήνες και μοιράστηκε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα με τους θαυμαστές της λίγο πριν από το θάνατό της.

«Σας αγαπώ. Να ζήσετε μια μακρά κι ευτυχισμένη ζωή», έγραψε η Χάνα Κιμούρα στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. «Λυπάμαι».

Εξαντλημένη από τις επανειλημμένες επιθέσεις, η νεαρή γυναίκα θα αποφάσιζε λοιπόν να τερματίσει τη ζωή της. Πολλά μηνύματα υποστήριξης στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, όμως ήταν πολύ αργά.