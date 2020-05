Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: η κατάθεση της Ιωάννας ρίχνει “φως” στην υπόθεση

Η συνομιλία με τον δικηγόρο της που έφερε ανατροπή. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της.

Σήμερα αναμένεται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στην Αστυνομία, η 34χρονη Ιωάννα, που δέχθηκε την επίθεση με βιτριόλι από νια μαυροφορεμένη γυναίκα η οποία παραμένει άφαντη μέχρι αυτή τη στιγμή.

Να σημειωθεί ότι στην πρώτη της κατάθεση λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκε, είχε δώσει μια περιγραφή κυρίως για τα ρούχα που φορούσε η γυναίκα και είχε πει επίσης πως δεν υπάρχει κάτι στην ερωτική της ζωή που να δικαιολογεί μια τέτοια επίθεση.

Χθες, Σάββατο, η άτυχη κοπέλα σε συνομιλία που είχε με τον δικηγόρο της, Απόστολο Λύτρα και σύμφωνα με δηλώσεις του, η Ιωάννα έκανες κάποιες σκέψεις μετά το αρχικό σοκ και θεωρεί δεδομένο αφενός ότι δεν τίθεται καν θέμα ερωτικής αντιζηλίας και αφετέρου, πως η δράστης της επίθεσης φαινόταν να γνωρίζει πολλά πράγματα για το εργασιακό της περιβάλλον.

Πέραν της εξιχνίασης της υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αποκατάσταση της υγείας της 34χρονης κοπέλας. Τα τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα είναι πολύ σοβαρά και έχει κάνει ήδη ένα χειρουργείο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα. Οι γιατροί εστιάζουν τις προσπάθειες τους, να σώσουν το αριστερό της μάτι που δέχθηκε ποσότητα από το καυστικό υγρό