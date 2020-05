Κοινωνία

Βάρκιζα: Καταγγελία για ξυλοδαρμό οδηγού λεωφορείου

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες .

Οδηγός λεωφορείου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Κυριακής, στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 171 στην Βάρκιζα.

Σύμφωνα με το citybus-drivers.com, το περιστατικό έγινε όταν πίσω από τη στάση του τέρματος είχε παρκάρει ένα λεωφορείο της γραμμής.

Από τα δεξιά του βρίσκονταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα και έξω από αυτά βρισκόταν τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Το λεωφορείο είχε σταθμεύσει στη στάση του τέρματος, για το προκαθορισμένο δρομολόγιο, ενώ ήδη μπροστά ήταν παρκαρισμένα τα ΙΧ.

Ο οδηγός άνοιξε τις πόρτες του λεωφορείου και τότε οι τρεις άνδρες κατευθύνθηκαν προς τον οδηγό, μπήκαν εντός του λεωφορείου και τον χτύπησαν αφού πριν ειρωνικά και προκλητικά τον χλεύαζαν αν ενοχλούν που βρίσκονται παρκαρισμένοι σε χώρο στάθμευσης λεωφορείων.

Εκείνη τη στιγμή περνούσαν από το σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που συνέλαβαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Ο οδηγός του λεωφορείου διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο νοσοκομείο.