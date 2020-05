Κοινωνία

Κωνστάντης στον ΑΝΤ1: Έτσι συνελήφθη ο “δράκος του Κάβου” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Προϊστάμενος του γραφείου ενημέρωσης της αστυνομίας στα Ιόνια νησιά αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 πως οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον καταζητούμενο.