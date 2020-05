Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: Κάτω από το “όριο” των 100 ο ημερήσιος αριθμός θανάτων

Οι κάτοικοι σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη ανυπομονούν να ανοίξουν τα πάρκα...

Η Ισπανία κατέγραψε την Κυριακή 70 νέους θανάτους από κορονοϊό, οι οποίοι αυξάνουν σε 28.752 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την έναρξη της επιδημίας Covid-19 στη χώρα. Είναι η όγδοη συνεχής ημέρα που ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων είναι κάτω από το όριο των 100, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 482, σε 235.772 από 235.290 που ήταν στον χθεσινό απολογισμό.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης περιμένουν με ανυπομονησία να ανοίξουν τα πάρκα, τα μουσεία, οι εκκλησίες και οι υπαίθριες εγκαταστάσεις των μπαρ αυτήν την εβδομάδα, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να χαλαρώσει μερικά από τα αυστηρότερα μέτρα καραντίνας που επιβλήθηκαν στην Ευρώπη, τόσο στην πρωτεύουσα της όσο και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της.

"Μια συλλογική προσπάθεια μάς επέτρεψε να αφήσουμε πίσω το πιο κρίσιμο στάδιο", δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή καθόσον η καραντίνα χαλαρώνει.

Ο κύριος οργανισμός φιλοξενίας της Μαδρίτης δήλωσε στην εφημερίδα Cinco Dias αυτήν την εβδομάδα ότι αναμένει μόνο το 10% των μπαρ να ανοίξουν τις βεράντες τους στην πόλη.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε το Σάββατο, ότι η Ισπανία θα ανοίξει ξανά τα σύνορά της στον διεθνή τουρισμό από τον Ιούλιο. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 12% της οικονομικής παραγωγής της Ισπανίας.