Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Πάνω από 1000 οι θάνατοι σε 24 ώρες

Ξεπέρασε τις 97 χιλιάδες ο συνολικός αριθμός των νεκρών...

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) ανέφεραν 26.229 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 1.622.114. Οι δε θάνατοι που καταγράφηκαν σε ένα 24ωρο είναι 1.047, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό απωλειών ανθρώπινων ζωών σε 97.049.

Τα CDC ανακοίνωσαν τα στοιχεία τους για τα κρούσματα της αναπνευστικής νόσου Covid-19, που προκαλεί ο νέος κορονοϊός Sars-CoV-2, στις 23.00 ώρα Ελλάδος της 23ης Μαΐου, σε σύγκριση με την καταμέτρησή τους μια ημέρα νωρίτερα.

Οι αριθμοί των CDC δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα κρούσματα που αναφέρονται μεμονωμένα από Πολιτείες.