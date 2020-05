Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Περισσότεροι από 343000 οι νεκροί παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 5.362.160 κρούσματα λοίμωξης έχουν διαγνωστεί επίσημα σε 196 χώρες…

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 343.211 ανθρώπους παγκοσμίως μετά την εμφάνισή του τον Δεκέμβριο στην Κίνα, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδος.

Περισσότερα από 5.362.160 κρούσματα λοίμωξης έχουν διαγνωστεί επίσημα σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας. Ο αριθμός αυτών των διαγνωσμένων κρουσμάτων ωστόσο, αντικατοπτρίζει μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των λοιμώξεων, με έναν μεγάλο αριθμό χωρών να κάνει το διαγνωστικό τεστ μόνο στα περιστατικά που χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας. Μεταξύ των κρουσμάτων αυτών, τουλάχιστον 2.079.300 θεωρούνται σήμερα ότι έχουν θεραπευτεί.

Μετά την καταμέτρηση που έγινε χθες, στις 22.00 ώρα Ελλάδος, καταγράφηκαν 3.441 νέοι θάνατοι και 99.827 νέα κρούσματα παγκοσμίως. Οι χώρες με τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία (με 965 νέους θανάτους), οι Ηνωμένες Πολιτείες (951) και το Μεξικό (190).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατέγραψαν τον πρώτο θάνατό τους από κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και σε αριθμό κρουσμάτων, με 97.430 θανάτους για 1.633.076 κρούσματα. Τουλάχιστον 361.239 ασθενείς θεραπεύτηκαν.

Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες που πλήττονται περισσότερο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 36.793 νεκρούς (259.559 κρούσματα), η Ιταλία με 32.785 νεκρούς (229.858 κρούσματα), η Ισπανία με 28.752 νεκρούς (235.772 κρούσματα) και η Γαλλία με 28.367 νεκρούς (182.584 κρούσματα).

Ανάμεσα στις χώρες που πλήττονται πολύ σκληρά από την Covid-19, το Βέλγιο καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε σύγκριση με τον πληθυσμό του, με 80 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούν η Ισπανία (61), η Ιταλία (54), το Ηνωμένο Βασίλειο (54) και η Γαλλία (43).

Η Κίνα (χωρίς τα εδάφη του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), όπου ξεκίνησε η επιδημία στα τέλη Δεκεμβρίου, καταμετρά επίσημα συνολικά 82.974 κρούσματα (3 νέα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής), από τα οποία 4.634 θάνατοι και 78.261 άνθρωποι που θεραπεύτηκαν.

Η Ευρώπη μετρούσε σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδος, 173.915 νεκρούς (2.021.900 κρούσματα), οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς μαζί 103.889 νεκρούς (1.717.158 κρούσματα), η Νότια Αμερική και η Καραϊβική 39.166 νεκρούς (720.260 κρούσματα), η Ασία 13.992 νεκρούς (441.447 κρούσματα), Μέση Ανατολή 8.805 νεκρούς (343.372 κρούσματα), η Αφρική 3.314 νεκρούς (109.562 κρούσματα) και η Ωκεανία 130 νεκρούς (8.466 κρούσματα).

Ο απολογισμός αυτός καταρτίστηκε από στοιχεία που συγκέντρωσαν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Λόγω διορθώσεων από τις αρχές ή καθυστερημένων δημοσιεύσεων των δεδομένων, οι αριθμοί αύξησης για το 24ωρο ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη ημέρα.