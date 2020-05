Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ζιντάν έσπασε την καραντίνα

Καταλανική εφημερίδα «κάρφωσε» τον προπονητή της Ρεάλ…

Ο Ζινεντίν Ζιντάν φέρεται να παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην Μαδρίτη για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού και τα οποία, αναμένεται να αρθούν από την επόμενη Δευτέρα.

Όπως αποκαλύπτει η καταλανική εφημερίδα «Sport», ο προπονητής της Ρεάλ, βρέθηκε σε μία κατοικημένη περιοχή της Μαδρίτης, αλλά αρκετά μακριά από την ισπανική πρωτεύουσα, την ώρα που απαγορεύεται η μετακίνηση των πολιτών, με εξαίρεση τους επαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, την περασμένη εβδομάδα, ο «Ζιζού» βρέθηκε στο σπίτι που αγόρασε πριν από μερικούς μήνες στην εν λόγω περιοχή.

Ωστόσο, η εφημερίδα, επισημαίνει πως ο Γάλλος προπονητής είναι «υπότροπος», καθώς την περασμένη Κυριακή, εθεάθη στο ίδιο σπίτι, συνοδευόμενος από τον υιό του, Λούκα. Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Sport», ο Ζιντάν στάθηκε τυχερός, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό από τις κάμερες της περιοχής, αφού σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να του επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο, που είναι 1.500 ευρώ. Και μπορεί το ποσό να είναι μηδαμινό για τον έμπειρο τεχνικό, όμως η επαλήθευση της πληροφορίας, θα αποτελούσε πλήγμα για την εικόνα του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ζιντάν είναι το δεύτερο μέλος των Μαδριλένων που παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα, καθώς προηγήθηκε ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Μαρτίου, αποφάσισε να... παίξει γκολφ.