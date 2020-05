Πολιτική

Τούρκος πρέσβης: δεν υπάρχει συνοριακή διαφωνία στον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα, ας μη το μετατρέψουμε σε μείζον, δήλωσε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα.

Ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, Μπουράκ Οζούγκιερκιν, σχολιάζοντας τον πρόσφατο θόρυβο που έχει ξεσπάσει στον Έβρο, έκανε λόγο για τεχνικό ζήτημα κι όχι για συνοριακή διαφωνία.

Σε δήλωση του στον «Ελεύθερο Τύπο», ο Τούρκος πρέσβης αναφέρει, πως «είμαστε σε στενή επαφή με τους Έλληνες συναδέλφους μας αφότου προέκυψε η υπόθεση. Από την αρχή, συμφωνήσαμε ότι δεν πρόκειται για μια συνοριακή διαφωνία, αλλά για ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό για γείτονες που έχουν κοινά χερσαία σύνορα. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, ας μην το μετατρέψουμε σε ένα ζήτημα».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξη του στο Ρ/Σ «Στο Κόκκινο» κι αναφερόμενος στο θέμα του Έβρου, έκανε λόγο για «ένα σοβαρό επεισόδιο» που φανερώνει για μια ακόμη φορά την «παντελή έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης στο πώς αντιμετωπίζονται μείζονα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», και το οποίο ανέδειξε «τις παλινωδίες της, τον φαρισαϊσμό και την υποκρισία της».

«Μόλις πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση μιλούσε για ασύμμετρη απειλή και εισβολή, όταν είχε απέναντί της πρόσφυγες και μετανάστες στον Έβρο, και τώρα, μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό επεισόδιο, ζητάει να μην υπάρξει ένταση για λίγα μέρα εδάφους», δήλωσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, σε συνέντευξη του στο «Θέμα 104,6», είπε πως ο ίδιος έκανε πρώτος παρέμβαση την Παρασκευή διότι ενοχλήθηκε με τον τρόπο που μίλησε ο κ. Δένδιας και σε όσα είπε διότι «δεν τα λένε αυτά οι υπουργοί Εξωτερικών και οι υπουργοί Άμυνας, κανένας πρωθυπουργός, κανένας βουλευτής, ένας βουλευτής που είπε να δώσουμε και κανένα νησί θυμάστε πως αποδοκιμάστηκε και πόσες συγνώμες ζήτησε μετά, εννοώ της πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ -αντίδραση και μάλιστα ακουμπούσε πάνω στην ειδησεογραφία που η Τουρκία προωθούσε και δεν είναι τυχαία της Daily Mail ούτε της Sun τα δημοσιεύματα, αυτά όλα, προωθούνται από την Τουρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του για τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις, αναφέρει μεταξύ άλλων: Η πολιτική της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς οξύνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και βάζει σε κινδύνους και περιπέτειες το λαό μας. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και σε αυτό το συμπέρασμα συγκλίνουν τα εξής γεγονότα:

Πρώτο, η τουρκική αμφισβήτηση του Πρωτοκόλλου του 1926, επί της ουσίας της Συνθήκης της Λοζάνης του 1923, που έχουν καθορίσει τα σύνορα στον Έβρο, αξιοποιώντας την περίοδο της υποχώρησης των νερών του ποταμού και την πρεμούρα της ελληνικής κυβέρνησης να επεκτείνει το Φράκτη στον Έβρο.

Δεύτερο, οι συνεχείς και κλιμακούμενες υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Ακάρ, που θέτουν θέμα νομιμοποίησης των υπερπτήσεων και αμφισβήτησης των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων.