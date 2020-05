Κόσμος

Προεδρική χάρη στον δολοφόνο της Σουζάν Ταμίμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση, ένα μίγμα εγκλήματος, εξουσίας, σόου μπίζνες και σεξ, είχε συγκλονίσει δύο χώρες.

Με την ευκαιρία του τέλους του ραμαζανιού, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι απένειμε χάρη σε χιλιάδες φυλακισμένους, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην αστυνομικός που είχε φυλακισθεί για τη δολοφονία, το 2008, της ντίβας της λιβανέζικης ποπ μουσικής Σουζάν Ταμίμ.

Ο Μοχσέν αλ-Σουκάρι, είχε καταδικασθεί πρωτοδίκως το 2009 σε θάνατο δι' απαγχονισμού για τον φόνο με μαχαίρι, έναν χρόνο νωρίτερα στο Ντουμπάι, της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού που ήταν τότε 30 ετών. Το 2010 στο εφετείο η ποινή του μετατράπηκε σε κάθειρξη 25 ετών.

Κατά τη δίκη του είχε αποκαλυφθεί πως είχε δράσει κατ' εντολήν του εραστή του θύματος, του αιγύπτιου μεγιστάνα των ακινήτων Χίσαμ Ταλαάτ Μουστάφα, παίρνοντας ως αντάλλαγμα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μουστάφα, φίλος του Γκαμάλ Μουμπάρακ, γιού του πρώην προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ που ανατράπηκε το 2011, είχε καταδικασθεί κι αυτός πρωτοδίκως σε θάνατο δι' απαγχονισμού. Ωστόσο το εφετείο μετέτρεψε την ποινή του σε κάθειρξη 15 ετών και το 2017 αποφυλακίσθηκε για λόγους υγείας.

Η υπόθεση, ένα μίγμα εγκλήματος, εξουσίας, σόου μπίζνες και σεξ, είχε συγκλονίσει τον Λίβανο και την Αίγυπτο, μια χώρα όπου οι ισχυροί επιχειρηματίες σπάνια φθάνουν ενώπιον της δικαιοσύνης.