“Ο Δράκος του Κάβου”: Συγκλονίζει Βρετανίδα - θύμα του βιαστή

Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρονται στην επεισοδιακή σύλληψη του 47χρονου. Ποιοι είναι η κατάσταση της υγείας του.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του «Δράκου του Κάβου» περιγράφει στην Daily Mail 32χρονη Βρετανίδα.

Ο 47χρονος συνελήφθη μετά από μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή της Λευκίμμης τον οποίο έψαχναν οι Αρχές για την απαγωγή και το βιασμό μιας 34χρονης.

Όπως έγινε γνωστό μετά την καταγγελλία της 34χρονης εξαφανίστηκε και ζούσε για πάνω από δυο εβδομάδες σε δύσβατες περιοχές της Κέρκυρας, έως ότου τον αναγνώριζαν λουόμενοι το μεσημέρι της Κυριακής όταν πήγε να κάνει μπάνιο στην παραλία του Αγίου Γόρδιου Λευκίμμης.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά με πολλαπλά κατάγματα και εκδορές. Τον απεγκλώβισαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος ειναι αιμοδυναμικά σταθερίς και νοσηλεύται σε απλό θάλαμο, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο στον μηρό.



Ο Δράκος του Κάβου, είχε καταδικαστεί το 2012 για 6 βιασμούς σε κάθειρξη 53 ετών, ωστόσο κατάφερε να αποφυλακιστεί κάνοντας χρήση των διατάξεων σχετικού νόμου.

Στο περιθώριο της αποφυλάκισης του, η 32χρονη Κέιλ Μόργκαν, αεροσυνοδός των βρετανικών αερογραμμών, θύμα του, αποφάσισε, λίγους μήνες νωρίτερα, να μιλήσει δημόσια για τον εφιάλτη του βιασμού, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας στις ελληνικές αρχές, για την εν λόγω απόφαση.

«Θέλω να ξέρω γιατί τον αφήνουν ελεύθερο. Δεν πιστεύω πως μετανόησε. Ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να αλλάξει. Τρέμω στην ιδέα ότι θα κάνει και σε άλλες γυναίκες αυτά που μου έκανε» είχε πει η 32χρονη από το Λίνκολνσαϊρ στην βρετανική τηλεόραση.

«Όταν έμαθα ότι είναι ελεύθερος, σοκαρίστηκα. Έβαλα τα κλάματα και ανακατεύτηκα. Αηδίασα…» περιγράφει η 32χρονη.

«Ελπίζω να πονάει»





Μιλώντας στη Sun, η 33χρονη αεροσυνοδός της British Airways είπε : «Ελπίζω να πονάει για την υπόλοιπη ζωή του». Και σημείωσε υπονοώντας ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή ότι «είναι καιρός οι ελληνικές αρχές να πετάξουν το κλειδί».

«Προειδοποίησα ότι θα χτυπήσει ξανά και αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Είμαι απλά χαρούμενη που πιάστηκε πριν καταστραφεί η ζωή μίας ακόμα γυναίκας», είπε επίσης.

Η Μόργκαν βιάστηκε από τον Δράκο του Κάβου το 2010, ευρισκόμενη στο νησί της Κέρκυρας προκειμένου να εργαστεί.