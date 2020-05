Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: τι λέει στον ΑΝΤ1 φίλη της 34χρονης (βίντεο)

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μίλησε ένα από τα τελευταία άτομα που είχε ανταλλάξει μηνύματα με την 34χρονη πριν την επίθεση. Τι κατέθεσε στην αστυνομία.

Για την 34χρονη που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μία από τις φίλες της, η οποία μάλιστα ήταν από τα τελευταία άτομα που είχαν ανταλλάξει μηνύματα μαζί της πριν την επίθεση.

Την ίδια, άλλωστε, κάλεσε η αστυνομία να καταθέσει, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το περιβάλλον του θύματος.

Σύμφωνα με τη φίλη της 34χρονης, δεν της είχε πει ποτέ ότι κινδυνεύει η ζωή της, ούτε είχε δεχθεί απειλές από κάποιο πρόσωπο.

“Είναι το καλύτερο παιδί. Περιμένω να γίνει καλύτερα για να πάω να την δω” πρόσθεσε η ίδια.