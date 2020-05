Πολιτισμός

Μενδώνη: προετοιμαζόμαστε για το άνοιγμα θεάτρων και κινηματογράφων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο χειμώνας μπορεί και να μην είναι ζοφερός για την πολιτιστική παραγωγή», τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού.

“Ο χειμώνας μπορεί και να μην είναι ζοφερός” για την πολιτιστική παραγωγή τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, προαναγγέλλοντας την επαναλειτουργία θεάτρων και σινεμά με την νέα σεζόν.

“Ετοιμάζουμε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών. Προετοιμαζόμαστε για να ανοίξουν θέατρα και σινεμά πάλι το χειμώνα με κάποια μέτρα και όχι με πληρότητα 100%” εξήγησε η κ. Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα απαιτεί “συστηματική οργάνωση στην είσοδο και την έξοδο, ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας μέσα στο θέατρο και δυνατότητα εισόδου νωπού αέρα”.

Ως προς την πληρότητα, η υπουργός ανέφερε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ότι “βεβαίως θα καθόμαστε πιο αραιά, αλλά παρέες ή οικογένειες θα κάθονται δίπλα - δίπλα”, δίνοντας το περίγραμμα της νέας κανονικότητας για τους καλλιτεχνικούς χώρους. Παράλληλα, πρέπει να προσαρμοστούν και τα τρέχοντα καλλιτεχνικά δρώμενα επισήμανε η κ. Μενδώνη, φέρνοντας ως παράδειγμα τη φετινή παραγωγή “Όρνιθες” του Αριστοφάνη από το ΚΘΒΕ, στην οποία οι ηθοποιοί θα φορούν – καθ’ υπόδειξη του σκηνοθέτη- προσωπίδες με ράμφη, έμπνευση που προέκυψε από τα μέτρα προστασίας τον κορονοϊό.

Απαντώντας στις αιτιάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων του κλάδου, “ούτε ήταν έξω ο πολιτισμός, ούτε αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό τρόπο” απάντησε η κ. Μενδώνη, επισημαίνοντας ότι η πανδημία έφερε στο προσκήνιο “μια πολυμορφία προβληματικών εργασιακών σχέσεων” που προϋπήρχε. Στο αντίποδα, η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε πως “η περίμετρος των ευνοϊκών διατάξεων να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περίμετρο των ανθρώπων του πολιτισμού το χειμώνα”.

Αναφορικά με το νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”, η κ. Μενδώνη χαρακτήρισε ως προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης την επιλογή παρουσίασης δρώμενων του σύγχρονου πολιτισμού μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και έκανε λόγο για 251 εκδηλώσεις σε 111 χώρους, παραγωγές που θα ανατεθούν σε ανθρώπους της αγοράς.

Παρά την προσπάθεια να υπάρξει καλλιτεχνική παραγωγή και το καλοκαίρι, “δεν θα καθόμαστε δίπλα- δίπλα, θα καθόμαστε αραιά σε όλους τους χώρους πρέπει να εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα” σημείωσε η κ. Μενδώνη, ενώ έκανε λόγο για πιθανότητα “επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου φέτος”.

Τέλος, η υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε ότι η Εθνική Πινακοθήκη θα εγκαινιαστεί στις 25 Μαρτίου 2021, αν και υπήρξε θύμα παράπλευρης απώλειας λόγω πανδημίας. “Αυτή τη στιγμή προχωρά κανονικά το εργοστάσιο”, αλλά προηγουμένως “έκλεισαν σε Ιταλία και Αγγλία τα εργοστάσια που παρήγαγαν τα υλικά” περιέγραψε η κ. Μενδώνη, με το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, ολοκλήρωσης του έργου να επιστρέφει στην κανονικότητα.