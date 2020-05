Πολιτική

Κεραμέως για δημοτικά: Τι θα γίνει με τα παιδιά στο Ολοήμερο

Τι λέει η Υπ. Παιδείας για την επαναλειτουργία των σχολείων και τα προβλήματα για τους γονείς.

Έχω ζητήσει στο υπουργείο εσωτερικών να προσαρμοστεί το καθεστώς των αδειών των γονέων που έχουν παιδιά που είναι στο ολοήμερο ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου για να παραλάβουν τα παιδιά τους τόνισε η υπουργός Νίκη Κεραμέως στον ΣΚΑΙ, στο περιθώριο της απόφασης επαναλειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Η υπουργός επιβεβαίωσε πως για την ώρα το ολοήμερο σχολείο δεν θα λειτουργεί με το σκεπτικό του υπουργείου να είναι το να δοθεί έμφαση στα πρωινά τμήματα.

Αναλύοντας το σε ποιες βάσεις τοποθετήθηκε η απόφαση του υπουργείου για άνοιγμα των δημοτικών, εν τέλει, η Νίκη Κεραμέως αρχικώς, τόνισε πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στο διάγγελμα του, λίγο πριν ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, πως τα δημοτικά θα ανοίξουν εάν η πορεία της πανδημίας στη χώρα είναι καθοδική. "Ακούμε τους ειδικούς, είχαμε ομόφωνη εισήγηση. Η πορεία της πανδημίας είναι καθοδική, και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία", ανέφερε. Οι ειδικοί θεώρησαν ότι τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι η ιδανική εποχή να ανοίξουν τα σχολεία, πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως όπως είναι γνωστό τα παιδιά κολλάνε δυσκολότερα τον ιό.

"Έχουμε μια προηγούμενη εμπειρία από τα γυμνάσια και τα λύκεια. Δεν είχαμε ούτε ένα κρούσματα και επιπλέον είχαμε μια υποδειγματική τήρηση των μέτρων", επεσήμανε η κα Κεραμέως, δίνοντας συγχαρητήρια στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που εφάρμοσαν τα μέτρα. "Ασφαλώς και δεν πρέπει να χαλαρώνουμε" τόνισε σε κάθε περίπτωση η υπουργός. "Δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς ανοικτά σχολεία. Τα παιδιά του δημοτικού έχουν μείνει εκτός δομών ήδη 3 μήνες. Μελέτες έχουν δείξει ότι εκτός σχολείου υπάρχει μια σημαντική επίπτωση στην εξέλιξη των παιδιών...πνευματική εξέλιξη, κοινωνική, ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη" υπογράμμισε η υπουργός.

"Είχαμε ένα χρέος στα παιδιά να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο, τα σχολεία" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε "κοιτάξτε γύρω σας. Έχουν ανοίξει τα πάντα πλέον. Τα παιδιά είναι έξω παίζουν χωρίς κανόνες και μέτρα. Πολύ καλύτερο να βρίσκονται στο σχολείο όπου τηρούνται τα μέτρα και θα μάθουν να ζουν στη νέα κανονικότητα, από την στιγμή που έχουμε δει ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση.