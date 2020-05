Κόσμος

Πέθανε ο “βασιλιάς” των καζίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε από το… μηδέν και έγινε βαθύπλουτος δισεκατομμυριούχος!

Ο βασιλιάς του τζόγου στο Μακάο, ο Στάνλεϊ Χο, ο οποίος οικοδόμησε από το μηδέν μια αυτοκρατορία σ' αυτή την πρώην πορτογαλική αποικία και έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ασίας, πέθανε γαλήνια σε ηλικία 98 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Γνωστός ως ο «νονός» των καζίνων του Μακάο, ο μεγιστάνας αυτός, που γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, είδε την περιουσία του να απογειώνεται παράλληλα με την θεαματική μεταμόρφωση του Μακάο, από μια κοιμισμένη πόλη πριν από μερικές δεκαετίες, σε παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου, με τζίρο που υπερβαίνει αυτόν του Λας Βέγκας.

«Ο πατέρας μου πέθανε γαλήνια γύρω στις 13:00 στο Hong Kong Sanatorium and Hospital», δήλωσε στους δημοσιογράφους η κόρη του, η Πάνσι.

«Ως μέλος της οικογένειας του Στάνλεϊ Χο, σας το ανακοινώνω με αληθινή θλίψη».

Από την πλευρά του, το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV παρουσίασε τον Χο ως «έναν πατριώτη επιχειρηματία».

Ο μεγιστάνας, ο οποίος λάτρευε τον χορό και συμβούλευε τους πιο κοντινούς και αγαπημένους του ανθρώπους να αποφεύγουν τον τζόγο, ηγήθηκε μιας από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις τυχερών παιγνιδιών στον κόσμο μέσω της εταιρείας του SJM Holdings (Sociedade de Jogos de Macau Holdings), η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αυτή παραμένει ένας από τους κύριους πρωταγωνιστές του τομέα των τυχερών παιγνιδιών στην πρώην πορτογαλική αποικία.

Ο Στάνλεϊ Χο οικοδόμησε την αυτοκρατορία του έχοντας το μονοπώλιο της εκμετάλλευσης των καζίνο του Μακάο από το 1962 έως το 2002, χρονολογία από την οποία η αγορά άνοιξε στον ανταγωνισμό.

Ο δισεκατομμυριούχος με τα 17 παιδιά κατείχε, όταν βγήκε στη σύνταξη το 2018, τη 13η μεγαλύτερη περιουσία στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.