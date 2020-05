Πολιτισμός

Δήμος Αθηναίων: επιχείρηση αντιγκράφιτι στα Αναφιώτικα (εικόνες)

«Οι επιχειρήσεις κατά των αντιαισθητικών παρεμβάσεων, θα συνεχιστούν σε κάθε γωνιά της πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηναίων, κάνει γνωστό ότι «σε ένα από τα πιο γραφικά αλλά και πολυσύχναστα τους καλοκαιρινούς μήνες σημεία της πόλης, συνέχισε ο Δήμος Αθηναίων τις συντονισμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις αντιγκράφιτι».

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «οι άνθρωποι από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και τα ειδικά συνεργεία εργάστηκαν εκεί τις προηγούμενες ημέρες ενώ λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, η συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε υπό την εποπτεία ειδικού αρχαιολόγου της Α’ εφορίας αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού σε σημεία που υπήρχαν για πολλά χρόνια κακοφτιαγμένα και αντιαισθητικά γκράφιτι που κάλυπταν τα στενά και γραφικά σοκάκια του οικισμού.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης καταναλώθηκαν 75 λίτρα ειδικού διαλυτικού υγρού για να καθαριστούν 250 τμ πωρόλιθου, τα οποία κατόπιν καλύφθηκαν από άλλο υλικό που αποτρέπει το γκράφιτι».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων, για την παρέμβαση στα Αναφιώτικα, «η δράση αυτή εντάσσεται στο εντατικό πρόγραμμα καθαρισμού σε περιοχές όλης της πόλης όπως έχει δεσμευτεί ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος δηλώνει πως: οι επιχειρήσεις κατά των αντιαισθητικών παρεμβάσεων σε κάθε γωνιά της Αθήνας και κυρίως σε εμβληματικές για τον πολιτισμό και τον τουρισμό περιοχές, δεν σταματάνε. Είναι απόφαση, είναι η καθημερινότητά μας και αποτελεί στρατηγική μας να κάνουμε ότι χρειάζεται για μπει ένα τέλος στην υποβάθμιση της πρωτεύουσας».