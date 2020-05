Κόσμος

Ο πρώτος γάμος γυναικών στην Κόστα Ρίκα (βίντεο)

Παρά την σοβαρή αντίδραση που συναντά από θρησκευτικές οργανώσεις, ο γάμος των γκέι γίνεται όλο και πιο αποδεκτός στη Λατινική Αμερική.

Η Κόστα Ρίκα έδωσε το πράσινο φως για την τέλεση γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και έγινε έτσι η πρώτη χώρα της Κεντρικής Αμερικής που θα κάνει αυτό το βήμα έπειτα από μια δικαστική απόφαση-σταθμό.

Ο πρώτος γάμος έγινε μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, μεταξύ δύο γυναικών λίγο πάνω από 20 ετών. Με λίγο κόσμο και πολλές προστατευτικές μάσκες, ο γάμος έγινε σε εξωτερικό χώρο και οι δυο τους ανακηρύχθηκαν σύζυγος και σύζυγος (wife and wife) για πρώτη φορά.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε, τον Αύγουστο του 2018, αντισυνταγματική την απαγόρευση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών και έδωσε προθεσμία 18 μηνών στο κοινοβούλιο να ψηφίσει σχετική νομοθεσία διαφορετικά θα ακυρωνόταν αυτόματα η απαγόρευση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, περισσότεροι από 20 βουλευτές επιχείρησαν να καθυστερήσουν την σχετική απόφαση κατά 18 μήνες, αλλά η απόπειρά τους απέτυχε και η απαγόρευση ήρθη τα μεσάνυχτα, παρότι τα ομόφυλα ζευγάρια θα αναγκαστούν να επιλέξουν τους διαδικτυακούς γάμους εξαιτίας των περιορισμών για τον κορονοϊό.

"Η Κόστα Ρίκα γιορτάζει σήμερα: η ισότητα στους γάμους έχει γίνει μια πραγματικότητα στη χώρα-η πρώτη στην Κεντρική Αμερική", αναφέρει στο Twitter η Διεθνής Ένωση Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφισεξουαλικών, Τρανσεξουαλικών και Διαφυλικών (ILGA).

"Πανηγυρίζουμε μαζί σας: συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να το κάνουν αυτό εφικτό!".

Η Κόστα Ρίκα γίνεται η έκτη χώρα στη Λατινική Αμερική που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ομοφύλων--μετά την νομιμοποίησή του από τον Ισημερινό πέρυσι--και η 28η χώρα μέλος των Ηνωμένων Εθνών που αναγνωρίζει τους γάμους αυτούς.

Παρά την σοβαρή αντίδραση που συναντά από θρησκευτικές οργανώσεις, ο γάμος των γκέι γίνεται όλο και πιο αποδεκτός στη Λατινική Αμερική και τα ομόφυλα ζευγάρια επιτρέπεται πλέον να παντρεύονται στην Αργεντινή, τον Ισημερινό, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Ουρουγουάη και σε περιοχές του Μεξικού.

Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από θρησκευτικό συντηρητισμό και βίαια περιστατικά εις βάρος μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ η απόφαση που επιτρέπει τους γάμους των ομοφύλων στη χώρα χαιρετίστηκε από πολλούς ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η νομιμοποίησή τους ήταν μια από τις βασικές δεσμεύσεις του προέδρου Κάρλος Αλβαράδο Κεσάδα, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία τον Μάιο 2018.