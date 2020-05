Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: απολογισμός Τσιόδρα με τις εφιαλτικές εκτιμήσεις για θανάτους στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα είχε γίνει εάν η χώρα μας δεν είχε πάρει έγκαιρα τόσο αυστηρά μέτρα. Τι είπε ο λοιμωξιολόγος στην τελευταία τηλεοπτική ενημέρωση για την επιδημία.

Απολογισμό για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας κατά την τελευταία - μέσω τηλεόρασης - ενημέρωση, ο οποίος αποχαιρέτησε τους Έλληνες πολίτες με ένα ποίημα.

Όπως είπε ο καθηγητής σε όλο αυτό το διάστημα δόθηκαν μεγάλες μάχες για την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου. Η επιστημονική επιτροπή εν μέσω αβεβαιοτήτων έκανε τις προτάσεις της και η πατρίδα μας πέρασε την κρίση με συγκριτικά μικρότερες απώλειες. Όπως είπε οι αριθμοί λένε την αλήθεια και το επώδυνο lockdown μείωσαν κατά 80% την διασπορά του ιού.



Οπως ανακοίνωσε επικαλούμενος μελέτες που έγιναν δείχνουν ότι τα πραγματικά κρούσματα είναι κάτω του 1% του πληθυσμού. Όπως επεσήμανε έρευνα σε αιμοδότες βρήκε θετικά μόλις το 0,7% του συνόλου των δειγμάτων που εξετάστηκαν. Μια άλλη δεύτερη μελέτη έδειξε ποσοστό μόλυνσης 0,35%.



Ο κ. Τσίοδρας χαρακτήρισε τεράστια την επιτυχία της Ελλάδας και των Ελλήνων που τήρησαν τα αυστηρά μέτρα και κράτησαν τα ποσοστά θνητότητας και μετάδοσης του ιού σε τόσο χαμηλά επίπεδα, αφού μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 173 θάνατοι .

«Βάσει των μαθηματικών μας εκτιμήσεων είχαμε συνολικό ποσοστό κρουσμάτων κάτω από 1% του πληθυσμού» είπε επίσης ο λοιμωξιολόγος.



Όπως εξήγησε, «μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 173 θάνατοι. Με το καλύτερο δυνατό σενάριο, δηλαδή ένα 0,55% και χωρίς τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, δηλαδή μια μείωση των επαφών του πληθυσμού περίπου 10%, ο αριθμός των θανάτων θα είχε μια μέση τιμή 13.685 θανάτους. Ενώ με μία μείωση των επαφών κατά 20%, θα ήταν 7.015 θάνατοι. Τα χειρότερα σενάρια δεν τα αναφέρω, γιατί έστω και αργά κάποια μέτρα θα τα παίρναμε. Τότε όμως θα ήταν αργά».



«Στις 26 Μαΐου στην Ελλάδα μας, καταγράφονταν συνολικά 16 θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έναντι 815 στο Βέλγιο, 574 στην Ισπανία, πάντα ανά εκατομμύριο πληθυσμού, 555 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 544 στην Ιταλία. Αν ξέχναγα τις μαθηματικές εκτιμήσεις και στη χώρα μας είχαμε περίπου 500 θανάτους ανά εκατομμύριο, λιγότερους από αυτούς που σας αναφέρω, θα αναμέναμε περίπου 5.400 θανάτους» συμπλήρωσε.



«Η επιστροφή στην κανονικότητα ξεκίνησε. Με προσοχή. Ο ιός εξακολουθεί να υπάρχει. Διασπείρεται εύκολα. Όταν έχω συμπτώματα, πρέπει να ελέγχομαι, να απομονώνομαι, να παίρνω θεραπεία όταν χρειάζεται. Σαν παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, θαρρείς όλη η Γη έγινε ένα. Ζήσαμε και ζούμε δύσκολα, με εκατομμύρια ανθρώπους να περνούν τον κάβο του ιού και εκατοντάδες χιλιάδες να μην τα καταφέρνουν. Αντέξαμε στην πρώτη φάση και περιορίσαμε την διάδοση του κορωνοϊού» υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας, τονίζοντας ότι και ο ίδιος, έπειτα από τέσσερις μήνες, θέλει να επιστρέψει στην κανονικότητα, κοντά στους φοιτητές και τους ασθενείς του. Παράλληλα, εξήγγειλε ότι η ενημέρωση θα γίνεται γραπτώς μέχρι τις 31 Μαΐου.