Δένδιας – Παναγιωτόπουλος: Δεν καταλήφθηκε ποτέ ελληνικό έδαφος

Σε υψηλούς τόνους η συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατήγγειλε την διαδικασία η αντιπολίτευση.

Οι διαδικασίες ανέγερσης του φράχτη που θα θωρακίσει τον Έβρο, προκαλούν αντιδράσεις από την Τουρκία, που σπεύδει σε κάθε ευκαιρία να δημιουργήσει ένταση στην περιοχή.

Τα τελευταία γεγονότα που πυροδότησαν πολιτική ένταση προκάλεσαν παρέμβαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας,

«Ουδέποτε κατελήφθη ούτε χιλιοστό. Κι αν ποτέ γίνει η απάντησή μας θα είναι άμεση, ακαριαία και νικηφόρα», υπογράμμισε ο κ. Φλώρος.

Αιχμηρός εμφανίστηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, με αφορμή την αποτελεσματική αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής στον Έβρο τον περασμένο Μάρτιο.

«Αυτή η σθεναρή και αποφασιστική στάση νόμιζα ότι μέχρι πρότινος ενοχλούσε μόνο την Τουρκία αλλά είναι γεγονός ότι ενοχλεί και ετερόκλητες δυνάμεις της χώρας», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι σαφώς οριοθετημένα και απαράλλακτα. Δεν αλλάζουν, δεν μετακινούνται, όπως αλλάζει και μετακινείται διαχρονικά στη διάρκεια δεκαετιών η κοίτη του Έβρου ποταμού», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε, ακόμα, ότι ο φράχτης θα κατασκευαστεί καθώς αυτή είναι η εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης. Πρόσθεσε επίσης ότι τέτοια θέματα, δεν προσφέρονται για μικροπολιτικές κόντρες και σπέκουλα και ποτέ δεν υπήρξε κατάληψη ελληνικού εδάφους.

«Ένα γεγονός για το οποίο χρειάστηκαν 2 διαβήματα χαρακτηρίστηκε ψευδής είδηση. Αυτονόητο θεωρώ ότι θα δώσετε στην δημοσιότητα τα 2 διαβήματα», ανέφερε ο Γιώργος Κατρούγκαλος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι το περιεχόμενο των διαβημάτων στηρίχθηκε επί των παράλογων απαιτήσεων της Τουρκίας, που τελεί υπό πανικό.

«Η Τουρκία ζήτησε να τις δώσουμε συντεταγμένες για την κατασκευή φράχτη που γινόταν εντός ελληνικού εδάφους. Η Ελλάδα απάντησε αρνητικά άρα δεν υπάρχει περίπτωση να λάβει γνώση επί των στοιχείων που ζήτησε», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας..

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την διαδικασία, που γινόταν παρουσία τηλεοπτικής κάμερας

«Είσαστε λάθος από πάνω μέχρι κάτω και δεν θεωρώ ότι ήταν σωστή η ιδέα να έρθουμε να τα πούμε εδώ. Υπήρχε αίθουσα στην Βουλή να τα πούμε κεκλεισμένων των θυρών», είπε από το ΚΙΝΑΛ ο Ανδρέας Λοβέρδος με την Ντόρα Μπακογιάννη να απαντά πως «αυτό που ήθελε ο ελληνικός λαός ήταν να ενημερωθεί από τους 2 υπουργούς και τον ΑΓΕΕΘΑ. Όλο αυτό που γίνεται τώρα είναι μία λάθος διαδικασία».

«Οι εξελίξεις στο Έβρο, γενικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ευρύτερη περιοχή, είναι ανησυχητικές και περικλείουν σοβαρούς κινδύνους. Ο εφησυχασμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό ισχύει και για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, που σε συνέντευξή του υποστήριξε πως “δεν συνέβη κάτι αξιοσημείωτο που να χρήζει τέτοιας συζήτησης», δήλωσαν μεταξύ άλλων, μετά το τέλος της συνεδρίασης οι βουλευτές του ΚΚΕ Γ. Μαρίνου, Θ. Παφίλη και Ν. Παπαναστάση.

«Τα εθνικά θέματα δεν αντιμετωπίζονται a la carte. Αν δεν υπάρχει υπεύθυνη, έγκυρη και έγκαιρη, κυρίως, ενημέρωση, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να απαιτεί, και σίγουρα να μην περιμένει, από το κόμμα μας άκριτη και χωρίς προϋποθέσεις υποστήριξη», δήλωσε από την πλευρά της η βουλευτές του ΜέΡΑ25.