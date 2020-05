Κόσμος

Παγκόσμια συγκίνηση για τον αθώο που έμεινε 37 χρόνια στην φυλακή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας αποκάλυψε την ιστορία του, ενώ πήγε για να λάβει μέρος σε ένα σόου, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι.