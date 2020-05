Πολιτική

Έβρος: Ενίσχυση των συνόρων με εκατοντάδες αστυνομικούς

Συναγερμός στις ελληνικές Αρχές μετά τς νέες απειλές της Τουρκίας για την επαναπροώθηση μεταναστών στην Ελλάδα.

Έτσι, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στα σύνορα με εκατοντάδες αστυνομικούς να μετακινούνται εκεί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Με διαταγή από το αρχηγείο θα μετακινηθούν άμεσα στον Έβρο συνολικά 125 αστυνομικοί ενώ θ ακολουθήσουν και άλλοι με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός θα αγγίξει τους 400.

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», στην διαταγή τονίζεται ότι: «στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και αποτροπής νέας ενδεχόμενης μαζικής εισόδου παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας. Ενισχύουμε για εκτέλεση περιπολιών κατά απόσπαση ή προσωρινή μετακίνηση για όσους αστυνομικούς».