Μαξίμου: “θωρακίζεται” ο Έβρος - Ανησυχία για προσφυγικό κύμα στα νησιά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Κατά πληροφορίες, επισημάνθηκε ότι η Τουρκία βγάζει νευρικότητα γιατί προχωρά η κατασκευή του φράχτη. Βούληση της ελληνικής πλευράς είναι να θωρακιστούν τα σύνορα στον Έβρο με τον φράχτη.

Έγινε προετοιμασία ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι αστυνομικές δυνάμεις να είναι έτοιμες καθώς οι Τούρκοι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις φραστικές απειλές περί νέου κύματος μεταναστών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος στο σχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις της για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ότι «είναι σημαντικό, θα είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε από την γαλλο-γερμανική πρόταση, που θα αφορά επιχορηγήσεις και ένα ποσό για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις με τη μορφή δανείων. Επομένως, θα έχουμε ένα μεγάλο πλέγμα παρεμβάσεων που, αν προστεθεί σε αυτό και το ύψος των 540 δισεκατομμυρίων που έχει ήδη εγκριθεί από Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε ένα ποσό αρκετά πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο».

«Είναι ένα μεγάλο ποσό. Η Ελλάδα διεκδικεί μεγάλα ποσά, πράγμα που σημαίνει ότι: Πρώτον, να σχεδιάσει η Κυβέρνηση ένα σωστό πρόγραμμα για την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Και δεύτερον, τα χρήματα αυτά να απορροφηθούν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους», είπε ο κ. Πέτσας σε συνέντευξη του στην ΕΡΑ.

Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Η σημασία της εμπιστοσύνης στην οικονομία

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει σήμερα ποιο θα είναι το ακριβές νούμερο της ύφεσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα υπάρχει μια βαθιά ύφεση φέτος και μια ισχυρή ανάκαμψη του χρόνου. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς το βάθος της ύφεσης, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει η υγειονομική κρίση. Επίσης, σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, αλλά και όλες οι μεσογειακές χώρες που η οικονομία τους, συνδέεται με τον τουρισμό, αν δεν ξέρει κανείς ποιο θα είναι το αποτύπωμα στον τουρισμό, πάλι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα είναι η ύφεση.

Επιπλέον, αν διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που κερδίσαμε -και πιστεύουμε ότι το σχέδιο που εφαρμόζουμε, εμπεδώνεται- η ύφεση στο τέλος της χρονιάς μπορεί να είναι μικρότερη, καθώς ένα μέρος θα αντισταθμιστεί από την προσέλκυση επενδύσεων.

Για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Εμείς πιστεύουμε ότι ο τουρισμός μπορεί να κινηθεί. Πριν από δύο μήνες, φαινόταν χαμένη υπόθεση. Πλέον, δεν είμαστε εκεί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα; Η αβεβαιότητα. Πώς αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα; Βάζουμε ένα πλέγμα προστασίας έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων ή θα έχουν άθικτους τους μισθούς ή ένα μέρος των μισθών θα αναπληρώνεται από το Κράτος. Έτσι ώστε να έχουν και οι επιχειρήσεις δουλειά και οι εργαζόμενοι απασχόληση. Να μην παραμείνουν στο επίδομα ανεργίας των 400 ευρώ για 12 μήνες. Αν δείξουμε ότι και στη φάση της επανεκκίνησης της οικονομίας τα καταφέρνουμε το ίδιο καλά, όπως με τη φάση της υγειονομικής κρίσης, τότε θα μας εκπλήξουν τα αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, όταν θα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την υγειονομική κρίση.

Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κατάφατσα, όπως κάναμε στην υγειονομική κρίση. Δεν κρύψαμε το κεφάλι μας στην άμμο. Προχωρούμε τώρα σε σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, η οποία -με το σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει- πιστεύουμε ότι θα είναι ισχυρή και στέρεα. Τώρα, όσον αφορά τις τράπεζες: Οικονομία, χωρίς τράπεζες να δίνουν ρευστότητα, δεν υπάρχει. Οι τράπεζες έχουν τώρα πολλά εργαλεία στα χέρια τους. Έχουν εργαλεία που έχουν να κάνουν και με την κρατική εγγύηση και με τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Επιπλέον έχουμε και άλλα πολύτιμα εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είναι η χρηματοδότηση μέσω του QE.

Νομοθέτηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν

Δουλεύουμε αυτές τις ημέρες, για να κατατεθεί στη Βουλή, μέχρι απόψε το βράδυ ή μέχρι αύριο, όλο το πλέγμα των αποφάσεων που ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να ψηφιστεί μέχρι Παρασκευή και να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Ιουνίου.

Για θέματα Τουρισμού και Υγείας

Πήγαμε πολύ καλά στην πρώτη φάση, χάρις στο γεγονός ότι όλοι οι Έλληνες ανταποκρίθηκαν στις συμβουλές των ειδικών. Έτσι θα πάμε και στη δεύτερη φάση, που είναι το άνοιγμα της οικονομίας, με προσοχή, με αποστάσεις, με μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας. Το φυσιολογικό είναι να ανοίγει η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, όχι να είναι συνέχεια κλειδωμένη σε μια γυάλα. Επομένως, πάμε με προσεκτικά βήματα.

Για τα θέματα Υγείας, που συνδέονται άμεσα με τα τουριστικά ρεύματα, τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την υγειονομική υποδομή στους τουριστικούς προορισμούς, από τα πιο μεγάλα μέχρι τα πιο μικρά νησιά, και φυσικά την ηπειρωτική χώρα. Θα γίνουν ανακοινώσεις για το σχέδιό μας για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες σε συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Ίδρυμα Νιάρχος. Θα ανακοινωθούν, επίσης, από το Υπουργείο Τουρισμού, μέχρι τέλος της εβδομάδας, οι πρώτες χώρες από τις οποίες θα γίνονται δεκτοί ταξιδιώτες, από τις 15 Ιουνίου και μετά.

Για τις εξαγγελίες της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Αν θέσουμε σε εφαρμογή σχέδια, όπως αυτά που προτείνει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, έχουμε δύο κινδύνους. Ο πρώτος είναι να χαθεί η εμπιστοσύνη. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση έχει ένα πρόγραμμα που κοστολογήθηκε περίπου στα 36 δισεκατομμύρια από το Υπουργείο Οικονομικών. Η δική μας πρόταση είναι 24 δισεκατομμύρια. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ο δεύτερος κίνδυνος προέρχεται από αυτό που λέει η Αξιωματική Αντιπολίτευση στον τουρισμό, στους επιχειρηματίες «μην ανοίξετε» και στους εργαζόμενους «καθίστε στο σπίτι. πληρώνω εγώ όσο μπορώ». Για τους 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους όμως υπόσχεται 3,7 δις, που σημαίνει ότι καλύπτονται για 4 μήνες με 544 ευρώ το μήνα. Άρα, να απαξιωθεί ο παραγωγικός ιστός της οικονομίας, να παραμείνει ανενεργός και να βάλει μια μεγάλη τρικλοποδιά στον εαυτό του, όχι μόνο για τη φετινή τουριστική σεζόν, αλλά και για την επόμενη.

Για την τουρκική προκλητικότητα

Η Ελλάδα κάνει ό,τι χρειάζεται για να προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα σύνορά της, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Το απέδειξε πρόσφατα στον Έβρο και θα το αποδείξει όποτε χρειαστεί. Είναι μια πάγια θέση, ανεξαρτήτως Κυβέρνησης. Το ζήτημα που προβλήθηκε τις τελευταίες ημέρες όπως αποδείχτηκε, τουλάχιστον στις βασικές του πτυχές, δεν είχε βάση.

Μόλις κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες και αναπαράχθηκαν από τα ελληνικά Μέσα, το Σάββατο το πρωί, υπήρξε ξεκάθαρη τοποθέτηση και επαναλήφθηκε όλες τις επόμενες ημέρες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μένουμε όλοι ενωμένοι, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση. Όπως κάναμε σε όλες τις προηγούμενες κρίσεις, έτσι -αν ποτέ εμφανιστεί κρίση- να είμαστε ξανά ενωμένοι. Τον Μάρτιο που είχαμε αυτό το επεισόδιο, δείξαμε τι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με απόλυτη επιτυχία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Το γεγονός ότι έσκασε η φούσκα του εκβιασμού στις Καστανιές και γενικά στον Έβρο τον Μάρτη, μπορεί να δημιουργεί σκέψεις στην τουρκική πλευρά να δοκιμάσει κάτι ανάλογο στα νησιά μας, ή κάπου αλλού, ή να το επαναλάβει. Γι’ αυτό είμαστε πάντα σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Όσον αφορά το θέμα των δυνάμεων της Αστυνομίας στον Έβρο, είναι στην ουσία μια αντικατάσταση προσωπικού, που ήταν εκεί τους τελευταίους μήνες.