Κόσμος

“Καλπάζει” ο κορονοϊός στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές χιλιάδες ειναι τα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ώρο στην χώρα. Στην Μόσχα οι μισοί ασθενείς.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ρωσία αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο κατά 8.338, φθάνοντας συνολικά τα 370.680.

Οι νεκροί ανήλθαν σε 161 μέσα σε 24 ώρες, ενώ συνολικά έχουν φθάσει τους 3.968.

Στη ρωσική πρωτεύουσα ο αριθμός των κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο έφθασε τα 2.140 και είναι ο χαμηλότερος αριθμός κρουσμάτων που έχει καταγραφεί από τις 23 Απριλίου, ενώ οι νεκροί έφθασαν τους 73.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Μόσχα φθάνει τα 171.443, ενώ οι νεκροί είναι 2.183.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μόσχα πήραν εξιτήριο το τελευταίο 24ωρο 5.839 ασθενείς, δηλαδή 2,7 φορές περισσότεροι από τα κρούσματα που καταγράφηκαν, ενώ σε όλη την χώρα εξήλθαν από τα νοσοκομεία 11.079 ασθενείς.