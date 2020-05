Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Φθινοπωρινές θα είναι οι συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Για την Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, κυρίως δε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα παρά την μικρή άνοδο που θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί, εντάσεως μέχρι 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη Περονόσπορου στο αμπέλι.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες επιτάχυναν την ανάπτυξη της βλάστησης του αμπελιού. Σε αρκετές περιοχές ( Λευκάδα-Πρέβεζα) βρισκόμαστε πολύ κοντά στο στάδιο της άνθησης. Οι προσβολές σε αυτό το στάδιο μπορεί να αποβούν καταστρεπτικές για την παραγωγή.

Συνιστάται, σε όσες περιοχές η βλάστηση έχει φτάσει στο στάδιο μούρου, η εφαρμογή ενός προληπτικού ψεκασμού με κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο κυρίως εκεί που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά, στις ευπαθείς ποικιλίες και ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις.

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης να προτιμώνται φάρμακα διεισδυτικά ή διασυστηματικά. Επίσης συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή μυκητοκτόνων από διάφορες κατηγορίες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα. Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν το ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

