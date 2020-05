Κόσμος

Οργή για τον πατέρα που αποκεφάλισε την κόρη του

Αντιδράσεις μέχρι και σε ανώτατο επίπεδο έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία ανήλικης από τον ίδιο τον πατέρα της.

Η άγρια δολοφονία μιας έφηβης από τον πατέρα της, λόγω της σχέσης που διατηρούσε με έναν άνδρα, προκάλεσε οργή στο Ιράν, με τον πρόεδρο Χασάν Ροχανί να προτρέπει τους βουλευτές να εργαστούν για την έγκριση ενός νομοσχεδίου που θα αποτρέπει τη βία εναντίον των γυναικών.

Η 14χρονη Ρομίνα Ασφράι έφυγε με έναν 29χρονο άνδρα στα μέσα Μαΐου από το σπίτι της στην πόλη Τάλες, σε απόσταση περίπου 321 χλμ βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το ζευγάρι δεν πρόλαβε να διαφύγει και η Ασράφι παραδόθηκε στην οικογένειά της, αφού ο πατέρας της φάνηκε να τη συγχωρεί, γράφει το IRNA, επικαλούμενο ένα τοπικό δικαστικό αξιωματούχο στην επαρχία Γκιλάν, όπου βρίσκεται το Τάλες.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένα ΜΜΕ, το κορίτσι δεν ήθελε να επιστρέψει στο πατρικό της, καθώς φοβόταν για τη ζωή της, όπως είπε στον δικαστή.

Την 21η Μαΐου , ο πατέρας της Ασράφι της επιτέθηκε, ενώ εκείνη κοιμόταν και την αποκεφάλισε χρησιμοποιώντας ένα δρεπάνι, αναφέρει ο ιστότοπος Gilkhabar. Συνελήφθη και κρατείται, σύμφωνα με το IRNA.

Αυτό το "έγκλημα τιμής" πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα στη χώρα, με την εφημερίδα Ebtekar να έχει τίτλο "Σπίτι του πατέρα, σπίτι του κινδύνου".

«Αναμφίβολα, καθήκον μας είναι η δικαστική συνέχεια της υπόθεσης και η αυστηρή τιμωρία του δράστη αυτού του εγκλήματος», δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Μαχμούντ Αμπάσι.

«Όμως, η υπόθεση αυτή δεν είναι το τέλος του δρόμου. Είναι η αρχή ενός μεγάλου και τρομακτικού δρόμου που απαιτεί από εμάς να κάνουμε βήματα για την αποτροπή της θυσίας της Ρομίνα στην κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο Μασούμε Εμπτεκάρ, ο αντιπρόεδρος για τις γυναίκες και τις οικογενειακές υποθέσεις, ζήτησε να αποτελέσει προτεραιότητα ένα νομοσχέδιο που θα εγγυάται την ασφάλεια για τις γυναίκες, το οποίο θα προωθείτο στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα, μεταδίδει το IRNA.

Πολλοί Ιρανοί εξέφρασαν την οργή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δολοφονία της 14χρονης.

«Κατάρα σε όλη αυτήν την κουλτούρα και παράδοση, που προκαλούν εγκεφαλική βλάβη και οδήγησαν στον θάνατο της Ρομίνα», έγραψε στο Twitter, ένας χρήστης με το όνομα Αζάντεκτ.