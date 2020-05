Συνταγές

“Food N’ Friends”: ο Κώστας Μαλιάτσης και η ξεχωριστή αποστολή του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής YouTuber οπλίζεται με θάρρος και χιούμορ για να φέρει την αποστολή του εις πέρας.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον κωμικό Κώστα Μαλιάτση. Ο δημοφιλής και επιτυχημένος youtuber αναλαμβάνει, με τον δικό του τρόπο, να φέρει εις πέρας μια μαγειρική αποστολή: να φτιάξει μια λαχταριστή τούρτα!

Για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις, οπλίζεται με θάρρος και χιούμορ ωστόσο ζητάει και την καθοδήγηση του σεφ για ασφάλεια. Τελικά, το αποτέλεσμα θα είναι γευστικό ή θα πάθουν και οι τρεις άνδρες κρίση υπογλυκαιμίας;