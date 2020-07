Κόσμος

“Απεγκλεισμός” και “Covid” γίνονται λήμματα στο λεξικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι λέξεις "Covid" ή "απεγκλεισμός' θα περιληφθούν αρχικά μόνον στις ψηφιακές εκδόσεις του Petit Robert.

Μπορεί να βρίσκεται καθημερινά στα χείλη όλων μας, αλλά εάν θέλει κανένας να την αναζητήσει, η λέξη "απεγκλεισμός" (deconfinement) απουσιάζει από τα λεξικά, γι' αυτό και αποφασίσθηκε να συμπεριληφθεί ο όρος αυτός στο λεξικό, δίπλα σε λιγότερο ευχάριστες λέξεις όπως η "covid".

«Μερικές φορές όλα επιταχύνονται γύρω μας και λέξεις που δεν προβλέπαμε έρχονται αίφνης να μας επιβληθούν μαζικά στην καθημερινή χρήση της γλώσσας. Αυτό συμβαίνει με τις λέξεις "covid", "απεγκλεισμός" (deconfinement), "τηλεργασία" ( telework), ή "τηλεδιάσκεψη" (teleconsultation ), που πέρασαν σε καθημερινή χρήση το ίδιο ξαφνικά και γρήγορα με την πανδημία που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε», εξήγησαν σήμερα οι εκδότες του δημοφιλούς κι έγκριτου γαλλικού λεξικού Le Petit Robert, παρουσιάζοντας την έκδοση του 2021.

Βέβαια, εξηγούν οι συντάκτες του. Ως κανονικά λήμματα στην έντυπη έκδοση του θα χρειασθεί να περιμένουμε λίγο περισσότερο για να τα βρούμε προσθέτουν.

Πολλοί ορισμοί συμπληρώθηκαν. Έτσι, στη λέξη "φραγμός" έχει προστεθεί και η έκφραση "κίνηση, μέτρο φραγμού" (δηλ. αποφυγή/ προφύλαξη που λαμβάνεται στην καθημερινή ζωή για τον περιορισμό της μετάδοσης ενός ιού, μιας ασθένειας). Στον ορισμό της λέξης «cluster» περιλαμβάνεται επίσης πλέον αυτός της "επιδημικής εστίας".

Οι νέες λέξεις στην έντυπη εκδοχή της έκδοσης 2021 του Le Petit Robert (που θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από τις 4 Ιουνίου) δεν περιορίζονται όμως μόνον στον τομέα της υγείας.

Μεταξύ των νέων λέξεων, πολλές προέρχονται από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, όπως οι "cloud" και "collapsologie". Μολονότι πολλές από τις νέες λέξεις είναι αγγλοσαξονικής προέλευσης, υπάρχουν άλλες που προέρχονται από γαλλόφωνες χώρες (Βέλγιο, Ελβετία, Καναδά...).

«Μακράν του να μένει περιορισμένη, η γαλλική γλώσσα-- όπως παρουσιάζεται σε αυτό το λεξικό-- εκδηλώνει φέτος τη ζωτικότητά της, τις δυνατότητες επέκτασής της, την ανοικτή της φύση και, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη του συρμού, "την ανθεκτικότητα της"», χαιρετίζει την έκδοση του λεξικού ο γνωστός γλωσσολόγος και λεξικογράφος Αλαίν Ρε (Alain Rey).