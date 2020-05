Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βροχερό αναμένεται το σκηνικό του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Για την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με λίγες βροχές το πρωί στο Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο, και το απόγευμα βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία, σε μικρή άνοδο στα βόρεια, θα κυμανθεί από 6 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 8 έως 24 και νοτιότερα από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3-5 και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων ενημερώνει για την ύπαρξη Κόκκινης Ψώρας και Παρλατόριας στα εσπεριδοειδή.

Σε όσους οπωρώνες παρατηρήθηκαν κατά την συγκομιδή, την περσινή περίοδο, πάνω από 4-10 άτομα της κόκκινης ψώρας ανά καρπό, με το μικρότερο όριο για τα μανταρίνια και το μεγαλύτερο για τα πορτοκάλια και αν η προσβολή ήταν ομοιόμορφη (δηλαδή αφορούσε τα περισσότερα δέντρα), να γίνει επέμβαση με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα. Η επέμβαση με γνώμονα τα μοντέλα πρόγνωσης ασθενειών και τις συλλήψεις εντόμων στις φερομονικές παγίδες, θα πρέπει να γίνει με τη λήψη του δελτίου σε όλες τις περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας και μετά από 4 ημέρες στην Θεσπρωτία, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Τα νευροτοξικά σκευάσματα (Παραφινικά λάδια, Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Οργανοφωσφορικά, Πυρεθρίνες) πρέπει να στοχεύσουν στο μέγιστο της εξόδου των ερπουσών νυμφών της πρώτης γενιάς.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν παραφινικά λάδια (θερινός πολτός), τα δέντρα να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση και η εφαρμογή να γίνει τις δροσερές ώρες της ημέρας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των γενεών της κόκκινης ψώρας με δράση και στην παρλατόρια.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: