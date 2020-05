Πολιτική

Μποζίνης στον ΑΝΤ1: Υβριδικό πόλεμο και “fake news” επιλέγει ο Ερντογάν (βίντεο)

Ο Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών και Βιοασφάλειας αναλύει την στρατηγική της Τουρκίας και τα μέσα με τα οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί.​