Αποκαλύψεις για τη “Συμμορία των 11” που εξαρθρώθηκε στην Καλαμάτα

Συλλήψεις για εκβιασμούς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. “Εγκέφαλος” της ομάδας θεωρείται ένας πρώην ισοβίτης.​​

Του Γιάννη Αρβανίτη

Είχε αποφυλακιστεί το περασμένο καλοκαίρι και άνοιγε τη μια καφετέρια μετά την άλλη. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε τις αρχές, που άρχισαν να τον παρακολουθούν. Ο πρώην ισοβίτης είχε καταδικαστεί για την κλοπή εκατομμυρίων ευρώ από τράπεζα της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα χρήματα από το μερίδιό του- περίπου 4,5 εκατομμύρια , δεν βρέθηκαν ποτέ. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων που άνοιγε είχαν παρελθόν στο χώρο της νύχτας.

Τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για κάθε μαγαζί ….έφταναν ακόμη και τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Χρήματα που απ` ότι φαίνεται δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν.

Συλλήψεις σε Αθήνα και Καλαμάτα

Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να φτάσουν στον “εγκέφαλο”, αλλά και σε άλλα 11 άτομα τα οποία και συνέλαβαν με την κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται μέσα σε λίγους μήνες να έστησε τουλάχιστον 7 επιχειρήσεις στη πόλη.

Τις τελευταίες ημέρες , οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι τα στοιχεία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ήταν αρκετά ώστε να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Μέσα σ` ένα βράδυ, έγιναν 11 συλλήψεις στη Καλαμάτα και στην Αθήνα. Όλοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και μετά την απαγγελία κατηγοριών πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο. Στη κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε μεταξύ άλλων και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ανάμεσά τους είναι και δύο γνωστοί μπράβοι, ένας Έλληνας κι ένας Σέρβος- τους οποίους ο συλληφθείς κατηγορείται από την Αστυνομία, πως κάλεσε στη πόλη, για να ξυλοκοπήσουν άγρια, συγγενικό του πρόσωπο, επίσης ιδιοκτήτη καφέ. Στα σπίτια των τελευταίων βρέθηκαν ποσότητες αναβολικών και ένα πιστόλι.

Οι αστυνομικοί ερευνούν αν τα χρήματα του 45χρονου προέρχονται από το μερίδιό του, από τη κλοπή δηλαδή στην Τράπεζα Ελλάδας το 2004.

Το φθινόπωρο της χρονιάς εκείνης, αποκαλύφθηκε ότι 6 εκατομμύρια ευρώ είχαν κλαπεί από το υποκατάστημα. Όπως αποδείχτηκε ο 45χρονος , απλός κλητήρας στο κατάστημα είχαν οργανώσει μαζί με έναν ακόμη υπάλληλο τη κλοπή. Προδόθηκαν, όταν έδωσαν σε τρίτο υπάλληλο να κρύψει κάποιο ποσό - κι από τον εντοπισμό στη κατοχή του πατέρα του, μικρού ποσού από τα κλεμμένα.

Ο 45χρονος κατηγορήθηκε ότι απέκρυψε περίπου 4,5 εκατομμύρια αφού το υπόλοιπο ποσό των χρημάτων βρέθηκαν στη κατοχή του συνεργού του, θαμμένα σ` ένα χωράφι του.