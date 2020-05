Κόσμος

Κορονοϊός – Χιλή: νέο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει ξεπεράσει ήδη τις 86.000.

Οι υγειονομικές αρχές της Χιλής ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι κατέγραψαν νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της COVID-19, της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, μέσα σε 24 ώρες, με 49 ασθενείς να υποκύπτουν, γεγονός που αύξησε τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας σε 890 νεκρούς επί συνόλου 86.943 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Στην πρωτεύουσα Σαντιάγο, όπου ζουν τα επτά από τα 18 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο υποχρεωτικός περιορισμός που επιβλήθηκε τη 16η Μαΐου θα παραταθεί για μία επιπλέον εβδομάδα, ενημέρωσε ο υπουργός Υγείας Χάιμε Μάνιαλιτς.

«Η τήρηση των μέτρων περιορισμού δεν ήταν ικανοποιητική στην μητροπολιτική περιοχή» της πρωτεύουσας, στηλίτευσε ο υπουργός.

Ενώ παρατηρήθηκαν μεγάλες ουρές χθες Πέμπτη μπροστά στα γραφεία της δημόσιας διοίκησης που είναι αρμόδια για να δίνουν επιδόματα ανεργίας, η κυβέρνηση εκφράζει φόβους πως ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το εκατομμύριο το προηγούμενο τρίμηνο (από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο).

Το Σαντιάγο είναι η βασική εστία της πανδημίας στη Χιλή, καταγράφει το 80% των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό στη χώρα.

Το επίπεδο πληρότητας των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας φθάνει το 90% στην πρωτεύουσα, παρουσίασε ελαφριά μείωση λόγω της διακομιδής ασθενών σε νοσοκομεία άλλων περιοχών. Σε εθνικό επίπεδο, η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ εκτιμάται από τις υγειονομικές αρχές ότι ανέρχεται στο 86%.