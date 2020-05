Κοινωνία

Είχαν μετατρέψει το κατάστημα σε “μίνι καζίνο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Φωτογραφία αρχείου

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στην Αττική, είχε μετατραπεί σε «μίνι καζίνο». Συνελήφθησαν η προσωρινά υπεύθυνη και ένας παίκτης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παιχνίδια, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε να έχουν εγκατασταθεί στο κατάστημα δώδεκα πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι ελέγχονταν από κεντρικό υπολογιστή και στην οθόνη αυτών εμφανίζονταν τυχερά παιχνίδια.

Έπειτα από αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δώδεκα σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο πλήρεις κεντρικές μονάδες ελέγχου και διαχείρισης (server), δύο κάμερες, καταγραφικό, καθώς και 660 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.