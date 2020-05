Πολιτική

Μηταράκης: ομαλά η αποχώρηση αναγνωρισμένων προσφύγων και μη δικαιούχων ασύλου

Αποφάσεις για αναθεώρηση του προγράμματος ΗΛΙΟΣ και καλύτερη διασύνδεση των προσφύγων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, κατά την οποία συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την έναρξη των αποχωρήσεων αναγνωρισμένων προσφύγων και μη δικαιούχων ασύλου από το ελληνικό σύστημα υποδοχής, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε, ότι το σύνολο των αναγνωρισμένων προσφύγων που αποχωρούν από το πρόγραμμα στέγασης, έχουν λάβει έγκαιρα γνώση της εν λόγω απόφασης. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «βάσει του Ν. 4636/19, ο οποίος ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, ως αφετηρία για την αποχώρηση αναγνωρισμένων προσφύγωνείχε οριστεί ο Απρίλιος. Ωστόσο, δόθηκε παράταση μέχρι τα τέλη Μαΐου,λόγω της πανδημίας του Covid-19, κάνοντας πράξη τα αιτήματα των φορέων.Πλέον, δεν υπάρχει χρόνος για επιπλέον καθυστερήσεις.Οι υπηρεσίες του υπουργείου μας ήταν και είναι στην διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για να επιλυθούν όποια διαδικαστικά προβλήματα ανακύψουν».

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τρόποι ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά, συνεχίζει η ανακοίνωση. Γι’ αυτό, αποφασίστηκαν κοινά σημεία δράσης, όπως η αναθεώρηση του προγράμματος ΗΛΙΟΣ και η καλύτερη διασύνδεση των προσφύγων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα και Περιφερειακός Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας Τζιανλούκα Ρόκκο, ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του υπουργείου Εσωτερικών και του δήμου Αθηναίων,οι διοικητές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Επισημαίνεται, ότι την 1η Ιουνίου 2020 θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρηση 11.237 ατόμων από τα διαμερίσματα του προγράμματος «ESTIA», τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας και τις θέσεις υποδοχής σε ξενοδοχεία του προγράμματος «Filoxenia».

Τέλος, από την 01-09-2020 οι προπληρωμένες κάρτες που δίδονται στους αιτούντες άσυλο, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους αποκλειστικά και μόνο για την αγορά αγαθών και προϊόντων και όχι για ανάληψη μετρητών.