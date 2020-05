Κοινωνία

Προσποιήθηκε τον προσκυνητή κι “έγδυσε” εκκλησία

Πήρε από ασημένια καντήλια, μέχρι και τα κέρματα από το παγκάρι, αλλά….

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, ένας άντρας ο οποίος το πρωί της ίδιας μέρας προσποιήθηκε τον προσκυνητή και κρύφτηκε σε Ιερό Ναό της Χαλκιδικής, από όπου στη συνέχεια αφαίρεσε τα εξής:

το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ σε κέρματα και χαρτονομίσματα μικρής αξίας

11 ασημένια καντήλια

2 ασημένια δισκοπότηρα Αγίας Τράπεζας και

το κλειδί του Ιερού Ναού.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 937,91 ευρώ, το κλειδί του Ιερού Ναού και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.

Μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκαν καλά κρυμμένα σε δασική περιοχή της Χαλκιδικής, το σύνολο των καντηλιών και των ιερών δισκοπότηρων, που μαζί με το χρηματικό ποσό και το κλειδί του Ιερού Ναού αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.