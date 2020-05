Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων, μικρή αύξηση των θανάτων

Προειδοποίηση του Ανώτατου Ιταλικού Ινστιτούτου Υγείας για νέα διάδοση του ιού το Φθινόπωρο...

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 232.248. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.229 Παράλληλα, 152.844 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 231.732 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.142 άνθρωποι, ενώ 150.604 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 87 άνθρωποι και καταγράφηκαν 516 νέα κρούσματα. 2.240 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ 475 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και συνολικά 7.094 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 38.606 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν μείωση: νόσησαν 77 λιγότεροι άνθρωποι. Οι νεκροί είναι 17 περισσότεροι, ενώ θεραπεύθηκαν 1.263 λιγότεροι άνθρωποι.

Στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, οι θετικοί στον ιό είναι 230 λιγότεροι, αλλά οι εισαχθέντες ασθενείς στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 82. Δεν έχει ακόμη γίνει σαφές αν στις 3 Ιουνίου η κυβέρνηση της Ρώμης θα επιτρέψει την ελεύθερη μετακίνηση από την Λομβαρδία και από άλλες περιφέρειες του ιταλικού βορρά, όπως τη Λιγουρία και το Πεδεμόντιο, προς όλη την υπόλοιπη χώρα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Ανώτατου Ιταλικού Ινστιτούτου Υγείας, Σίλβιο Μπρουζαφέρο, τόνισε ότι υπάρχει πιθανότητα το ερχόμενο φθινόπωρο να σημειωθεί νέα διάδοση του κορονοϊού, μαζί με άλλους ιούς οι οποίοι πλήττουν το αναπνευστικό σύστημα των ασθενών». «Πρόκειται για μια αντικειμενική πρόβλεψη, βάσει των μέχρι τώρα γνώσεών μας», πρόσθεσε ο Μπρουζαφέρο.