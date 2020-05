Κοινωνία

Μαφιόζικη εκτέλεση επιχειρηματία στη Βούλα (εικόνες)

Άγνωστοι τον πλησίασαν έξω από το σπίτι του και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Με δύο σφαίρες στο κεφάλι, άγνωστοι εκτέλεσαν το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τις 21:30, έναν Βέλγο επιχειρηματία, έξω από το σπίτι του στη Βούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, την ώρα που ο Βέλγος βρισκόταν έξω από το σπίτι του, στην οδό Δωδεκανήσου, σταμάτησε δίπλα του μια μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Οι δράστες πυροβόλησαν στο κεφάλι το θύμα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την εξιχνίαση της μαφιόζικης δολοφονίας και τον εντοπισμό των δραστών.