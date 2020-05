Κόσμος

Σε κλοιό διαδηλωτών ο Λευκός Οίκος για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ (εικόνες)

Εξαπλώνεται το κύμα των διαδηλώσεων στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Μινεάπολη.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στον Λευκό Οίκο, για να εκφράσουν την οργή τους για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ, για τον οποίο συνελήφθη ένας λευκός αστυνομικός, που αποτάχθηκε.

Ο θάνατος του Φλόιντ, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του, αναζωπύρωσε τις φυλετικές εντάσεις στις ΗΠΑ.

Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως “Σταματήστε να μας δολοφονείτε” ή “Η ζωή των μαύρων μετράει”, οι διαδηλωτές απαίτησαν “δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ” μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε από διερχόμενους το βράδυ της Δευτέρας εικονίζει τον Φλόιντ, με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και χειροπέδες περασμένες πισθάγκωνα, να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω», την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός πιέζει το αριστερό του γόνατο στον σβέρκο του.

Αφού το βίντεο αυτό διαδόθηκε ευρύτατα, διαδηλώσεις και βίαιες ταραχές ξέσπασαν στη Μινεάπολη, ειδικά στην περιοχή όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα των τεσσάρων αστυνομικών που προχώρησαν στη σύλληψη, και σε άλλες πόλεις στη Μινεσότα.

Το προηγούμενο 24ωρο, οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε πολλές αμερικανικές πόλεις, όπως το Ντιτρόιτ, η Ατλάντα, η Νέα Υόρκη, το Χιούστον και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

Ο αστυνομικός που ευθύνεται για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ συνελήφθη την Παρασκευή και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μέτρο «πολύ καθυστερημένο» και ανεπαρκές, σύμφωνα με την οικογένεια του εκλιπόντα. «Θέλουμε να του απαγγελθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και εκ προμελέτης. Και θέλουμε να δούμε και τους άλλους αστυνομικούς (που ενέχονται στην υπόθεση) να συλλαμβάνονται», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Μινεάπολη

Στη Μινεάπολη, που συγκλονίζεται από βίαιες ταραχές μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια της Αστυνομίας, επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχός της.

Από τις 20.00 τοπική ώρα (04.00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) έως τις 06.00 την επομένη το πρωί, οι δρόμοι της πόλης πρέπει να είναι έρημοι, με εξαίρεση μόνο την παρουσία σε αυτούς των δυνάμεων της τάξης, πυροσβεστών και ιατρικού προσωπικού.