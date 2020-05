Κοινωνία

Αναθεώρηση του πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πλοία πραγματοποιούν δρομολόγια και ποιες προϋποθέσεις ισχύουν σήμερα.

Σε αναθεώρηση του πρωτοκόλλου επιβατών στην ακτοπλοΐα αναμένεται να προχωρήσει μετά τις 15 Ιουνίου το Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς το άνοιγμα των αεροπορικών μεταφορών από 29 χώρες τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά και οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στον κλάδο.

Ακτοπλοϊκοί κύκλοι δηλώνουν πάντως στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι και ο Ιούνιος θα είναι ένας προβληματικός μήνας στην επιβατική κίνηση σε σχέση με πέρυσι, καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ αναφέρουν ότι η αναθεώρηση των πρωτοκόλλων επιβατών κρίνεται αναγκαία για τη δρομολόγηση των περισσότερων ταχύπλοων, καθώς αυτή τη στιγμή που είναι στο 50% δεν μπορεί να καλύψει το κόστος λειτουργίας τους.

Αυτήν τη στιγμή από τα 85 πλοία, στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία δραστηριοποιούνται περίπου τα 35 με 40.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν πολλές εταιρείες είναι τα δρομολόγια των περισσότερων ταχύπλοων ανάλογα με τη ζήτηση να ξεκινήσουν στο τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου.

Πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει ήδη να ανακοινώνουν την έναρξη δρομολογίων ταχυπλόων ωστόσο η εκτέλεσή τους εξαρτάται πάντα από την κάλυψη της επιβατικής κίνησης.

Πάντως η αρχή έγινε ήδη από την εταιρεία Aegean Speed Lines που ανακοίνωσε την έναρξη των δρομολογίων του καταμαράν ταχυπλόου HSC SPEEDRUNNER III στην γραμμή των Δυτικών Κυκλάδων (Σέριφο, Σίφνο, Μήλο) από την Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020. Επίσης για την Πέμπτη 4/6 έχει ανακοινώσει την εκτέλεση δρομολογίου το superjet για Σίφνο, Μήλο, Φολέγανδρο, Θήρα, Αμοργό, Κουφονήσι, Νάξο και Μύκονο και για την Παρασκευή 5/6 το seajet 2 για Σίφνο, Μήλο, Φολέγανδρο, Θήρα, Αμοργό, Κουφονήσι, Νάξο, Μύκονο.

Το ταχύπλοα αυτά θα ταξιδεύουν με μειωμένο πρωτόκολλο επιβατών ενώ έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τα μέτρα και τα πρωτόκολλα προστασίας από την cοvid-19 που έχει θεσπίσει ο ΕΟΔΥ.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματισθεί τέσσερα δρομολόγια πλοίων (δύο για την Κρήτη, ένα για τις Δυτικές Κυκλάδες και ένα για νησιά του ανατολικού Αιγαίου) ένα από τη Ραφήνα για Κυκλάδες και τρία από το Λαύριο για Κέα και Κύθνο.

Το πρωί αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο “Διονύσιος Σολωμός” για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ιο και Θήρα με 559 επιβάτες 177 ΙΧ οχήματα 23 φορτηγά και 44 δίκυκλα. Επίσης από το λιμάνι της Ραφήνας αναχώρησε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superferry II για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο με 803 επιβάτες, 228 ΙΧ οχήματα, 6 φορτηγά και 27 δίκυκλα.

Σύμφωνα με στοιχεία των κεντρικών λιμεναρχείων, την Παρασκευή από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 δρομολόγια, ενώ αναχώρησαν για διάφορα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 5.726 επιβάτες, 1.394 οχήματα, 744 φορτηγά και 265 δίκυκλα. Επίσης για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αναχώρησαν περίπου 2.000 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας χθες πραγματοποιήθηκε ένα δρομολόγιο για τις Κυκλάδες και αναχώρησαν συνολικά 568 οχήματα 38 φορτηγά και 27 δίκυκλα.

Από το Λαύριο αναχώρησαν συνολικά 623 επιβάτες 186 οχήματα 28 φορτηγά και 5 δίκυκλα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με κάποιο πλοίο της ακτοπλοΐας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν από την επιβίβασή τους, εξακολουθούν να ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες πρόληψης, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Έτσι στο πλαίσιο ειδικών οδηγιών από τον ΕΟΔΥ, όλοι οι επιβαίνοντες θα θερμομετρούνται, θα συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο ενώ θα διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο.

Επίσης, στα πλοία υπάρχει ειδική διάταξη για τους επιβάτες στα αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω. Η χρήση κάθε καμπίνας θα επιτρέπεται από ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες, συγγενείς πρώτου βαθμού.

Τα πλοία ταξιδεύουν με μειωμένο πρωτόκολλο καθώς το καθένα φιλοξενεί μόνο το 50% των επιβατών, που προβλέπουν τα χαρτιά του, εκτός αν πρόκειται για πλοίο με καμπίνες που το ποσοστό αυτό γίνεται 55%.