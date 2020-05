Κοινωνία

Η Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 για το άνοιγμα Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η υφυπουργός Παιδείας για την επιστροφή των μικρών μαθητών στα θρανία και τα μέτρα προστασίας.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» και στους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη μίλησε η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη για το άνοιγμα των Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, τη συμμετοχή μαθητών στις τάξεις και τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία είναι σημαντική για την κοινωνικοποίηση και την επανασύνδεση των παιδιών με τη δασκάλα και τον δάσκαλο, τόνισε η κα Ζαχαράκη.

Για το αν θα προσέλθουν οι μικροί μαθητές στα θρανία, η υφυπουργός Παιδείας είπε πως η εμπειρία από το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων είναι πολύ ενθαρρυντική.

Πάνω από 60% είναι η συμμετοχή μαθητών Γυμνασίου στις τάξεις σε όλη την Ελλάδα, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στα Λύκεια και ακόμη χαμηλότερα - όπως αναμενόταν - στην Γ΄ Λυκείου, καθώς παραδοσιακά τα παιδιά δεν πηγαίνουν το σχολείο, για να διαβάζουν στο σπίτι», είπε η υφυπουργός Παιδείας.

Για το ζήτημα της καθαριότητας, η κα Ζαχαράκη υποστήριξε πως το Yπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει εργαλεία για να γίνουν τετράμηνες συμβάσεις για προσωπικό καθαρισμού, αλλά και για επέκταση των συμβάσεων του παρόντος προσωπικού.