Κόσμος

Η Μέρκελ απέρριψε πρόσκληση του Τραμπ για συνάντηση στην Ουάσινγκτον

Ποιος ήταν ο λόγος που η Γερμανίδα Καγκελάριος είπε “όχι” στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, απέρριψε την πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για τη σύνοδο κορυφής της G7, των πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του πλανήτη στα τέλη του Ιουνίου, όπως μεταδίδει το Politico.

«Η Καγκελάριος ευχαριστεί τον Πρόεδρο Τραμπ για την πρόσκλησή του στη σύνοδο της G7 στα τέλη του Ιουνίου στην Ουάσινγκτον. Ως σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική κατάσταση ως προς την πανδημία (του κορονοϊού), δεν μπορεί να δεχθεί την προσωπική της συμμετοχή σε ένα ταξίδι στην Ουάσινγκτον», φέρεται να δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάιμπερτ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Φυσικά θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας», πρόσθεσε ο Ζάιμπερτ, κατά το ρεπορτάζ του Politico.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι το «σπουδαιότερο παράδειγμα» επανέναρξης της δραστηριότητας θα ήταν η διεξαγωγή της συνόδου κορυφής της G7, με τους ηγέτες παρόντες, στην αμερικανική πρωτεύουσα περί τα τέλη του επόμενου μήνα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, φέρεται να αποδέχθηκε την πρόσκληση του Τραμπ να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για τη σύνοδο των ηγετών της G7, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters και των Times του Λονδίνου.