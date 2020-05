Πολιτική

Επίθεση από ακροδεξιούς καταγγέλλει ο Γιώργος Τσίπρας (βίντεο)

Η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το περιστατικό έξω από το Δημαρχείο Μεγάρων.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο ηθικός αυτουργός της επίθεσης», σημειώνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Τσίπρας που δέχθηκε επίθεση από οργανωμένη ομάδα ακροδεξιών, το βράδυ της Παρασκευής, έξω από το Δημαρχείο Μεγάρων

Η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Τσίπρα:

Οργανωμένη ομάδα ακροδεξιών μου επιτέθηκε χθες το βράδυ έξω από το Δημαρχείο Μεγάρων.

Ως βουλευτής συμμετείχα κατόπιν πρόσκλησης, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, με θέμα την ξαφνική απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για δημιουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών στη Νέα Πέραμο, χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με το Δήμο, κι ενώ μόλις στις 13 Μαΐου το Υπουργείο διαβεβαίωνε το Δήμο πως δεν υπάρχει τέτοια σκέψη.

Ήμουν ο μόνος βουλευτής της περιοχής που συμμετείχα στη συνεδρίαση ενώ και οι τρεις βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης απουσίαζαν χαρακτηριστικά. Στην τοποθέτησή μου, η οποία μεταδίδονταν ζωντανά σε συγκεντρωμένο πλήθος, υποστήριξα την ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών προς στην ενδοχώρα, αλλά με τρόπο αναλογικό και δίκαιο, και μόνον μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Έξω από το Δημαρχείο δέχτηκα επίθεση και προπηλακισμούς από ομάδα ακροδεξιών, επίθεση οργανωμένη και προετοιμασμένη από πριν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο ηθικός αυτουργός της επίθεσης. Η ΝΔ αφού εξέθρεψε την Ακροδεξιά και τις συμπεριφορές μίσους κρύβεται και σήμερα πίσω από αυτές μπροστά στα αδιέξοδα της μεταναστευτικής της πολιτικής. Το επιβεβαιώνουν η χθεσινή δειλία των βουλευτών της να παρευρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και η στημένη επίθεση σε βουλευτή της αντιπολίτευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε την ακροδεξιά επίθεση. Οφείλει να την καταδικάσει και η κυβέρνηση και να πάρει πίσω την απαράδεκτη απόφαση Μηταράκη για δημιουργία δομής φιλοξενίας χωρίς καμιά προηγούμενη διαβούλευση με το Δήμο Μεγάρων.