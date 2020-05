Κόσμος

Αιματηρές ταραχές στις ΗΠΑ για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις διαδηλώσεις των τελευταίων ωρών. Πολιορκήθηκε ο Λευκός Οίκος. Νέο ντοκουμέντο από την αστυνομική θηριωδία.

Νεκρός έπεσε ένας 19χρονος από πυροβολισμούς που έπεσαν μέσα στο πλήθος, κατά τη διάρκεια ταραχών στο Ντιτρόιτ, ενώ πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις για τον θάνατο του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Εκπρόσωπος της τοπικής Αστυνομίας δήλωσε ότι άγνωστος άνδρας, ο οποίος επέβαινε μέσα σε ένα πολυτελές τζιπ, άνοιξε πυρ κατά του συγκεντρωμένου πλήθους, ρίχνοντας “τυφλά” σφαίρες προς τους διαδηλωτές. Μια εξ αυτών έκοψε το νήμα της ζωής και για τον άτυχο 19χρονο.

Λίγο αργότερα, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όπου χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν με άνδρες των δυνάμεων της τάξης.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές και λεηλασίες, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις.

Στη Μινεάπολη, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πλέον αστυνομικού, Ντέρεκ Σόβιν, για τον θάνατο του άτυχου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Ωστόσο οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, για τις οποίες διώκεται, έριξαν λάδι στη φωτιά των οργισμένων διαδηλωτών, που τις θεωρούν χάδι και πρόκληση για το κοινό αίσθημα.

Όλα αυτά ενώ σε πολλές αμερικανικές πολιτείες επικρατεί το απόλυτο χάος, με φωτιές, πετροπόλεμο, μάχες σώμα με σώμα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, δακρυγόνα και καταστροφές σε καταστήματα και κτίρια.

Τα επεισόδια εξαπλώθηκαν ακόμα και στην Ουάσινγκτον, αναγκάζοντας το προσωπικό ασφαλείας του Λευκού Οίκου να κηρύξει lockdown, για μερικές ώρες, φοβούμενο τα χειρότερα.

Για την χαοτική κατάσταση, αλλά και την αποτρόπαια δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από τον Ντέρεκ Σόβιν ανήρτησε μήνυμα στο Twitter ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στο οποίο αναφέρει: «Η άδικη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει τις ΗΠΑ. Η βία γεννά μόνο βία, αλλά όταν αυτή ασκείται από κάποιους στην εξουσία, τότε οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να εναντιωθούμε στον ρατσισμό και να απαιτήσουμε ισονομία για όλους».