Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβόλιο στο τέλος του χρόνου “βλέπει” η Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δεδομένα του εμβολίου και τα υπόλοιπα που δοκιμάζονται.

Ένα εμβόλιο κινεζικής παραγωγής πιθανόν να είναι έτοιμο να διατεθεί στην αγορά ακόμη και από το τέλος του χρόνου, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επιτροπή εποπτείας και διοίκησης περιουσιακών στοιχείων του κρατικού συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Central SASAC).

Σε κλινικές δοκιμές συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, οι οποίοι εμβολιάστηκαν με εμβόλια που παρασκεύασαν το Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων της Ουχάν και το Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων του Πεκίνου.

Ένα εμβόλιο πιθανόν να είναι έτοιμο για να διατεθεί στην αγορά ίσως και μέχρι το τέλος αυτού του έτους ή στις αρχές του 2021, σύμφωνα με χθεσινή ανάρτηση στην κινεζική πλατφόρμα WeChat.

Εμβόλια του Ινστιτούτου Βιολογικών Προϊόντων της Ουχάν και του Ινστιτούτου Βιολογικών Προϊόντων του Πεκίνου έχουν εισέλθει στην Φάση ΙΙ των κλινικών δοκιμών.

Και οι δύο οργανισμοί συνδέονται με τον κρατικό φαρμακευτικό όμιλο Sinopharm, τον οποίο επιβλέπει η SASAC.

Η γραμμή παραγωγής του Ινστιτούτου Βιολογικών Προϊόντων του Πεκίνου θα έχει ετήσια ικανότητα παρασκευής από 100 ως 120 εκατομμύρια δόσεις, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Η Κίνα έχει πέντε εμβόλια κατά του κορονοϊού στο στάδιο των κλινικών δοκιμών στον άνθρωπο. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ήταν σήμερα διαθέσιμη για να σχολιάσει.